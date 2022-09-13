البحرينية إيفلين خليفة.. ملكة جمال الكون

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بعد أن وصلت سبع متسابقات إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال الكون (البحرين) تم الإعلان عن الفائزة النهائية أول من أمس ، فقد اعتلت عرش الجمال وتوّجت ملكة له الشابة إيفلين عبدالله خليفة والتي ستقوم بتمثيل البلاد في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية العام المقبل لتحمل بذلك اللقب خلفاً لمنار نديم دياني أول ملكة جمال تمثل البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون في تاريخ المملكة.

وتمت مراسم التتويج خلال حفل تم بثه على الصفحة الرسمية لملكة جمال البحرين على موقع اليوتيوب حيث تألقت المتسابقات الحسناوات في إطلالات مميزة حملت توقيع المصمم الذي يتخذ من دبي مقراً له «أماتو كوتور» وقمن بالمشاركة في فقرة الأسئلة والأجوبة.

وكانت إيفلين خليفة نالت إعجاب لجنة التحكيم التي ضمت الممثلة الهندية أورفاشي راوتيلا والممثلة المصرية المتألقة مي عمر من خلال جوابها الملفت على السؤال: «متى برأيك تصبح المرأة متمكنة؟»، حيث أجابت قائلةً: « أعتقد أن المرأة تصبح متمكنة عندما تعرف نفسها وعندما تعرف قيمها وعندما تعرف ما هي قادرة عليه». وتابعت: «تعتبر المرأة المتمكنة نموذجاً يحتذى به للأشخاص الذين تقودهم أفعالهم إلى النجاح. وأنا هنا لأكون هذه المرأة التي تتولى قيادة جميع الناس في طريقهم إلى النجاح والإيمان بأنفسهم.»

وتقدمت أكثر من 300 متسابقة من جميع أنحاء المملكة لخوض هذه المنافسة بعد أن تم فتح أبواب الترشيح في يونيو الماضي، وصلت منهن سبع متسابقات فقط إلى النهائيات إلى أن حصدت اللقب وتوجت الملكة مع وصيفتيها مساء الأحد. وجاءت في مركز الوصيفة الثانية كل من الفلبينية البحرينية شيرين أحمد ومريم ناجي في حين حلت أصغر متسابقة لوجان يعقوب في مركز الوصيفة الأولى.

ولدت إيفلين لأب بحريني وأم روسية وهي عازفة بيانو محترفة وحاصلة على دورات في الرقص والتايكواندو. تصف الشابة نفسها بالشغوفة بالتعليم وتعتقد أنه لم يفت الأوان بعد لتعلم شيء جديد في الحياة.

تخرجت في مجال العلوم المالية والمصرفية وتتابع دروسًا عبر الإنترنت لإتقان مهاراتها في اللغة العربية والإنكليزية بالإضافة إلى علم النفس.

