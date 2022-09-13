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فحص ثوري جديد يكشف السرطان مبكراً


وجدت دراسة طبية جديدة أن اختبار دم بسيط قادر على الكشف عن أنواع متعددة من أمراض السرطان قبل ظهور الأعراض الواضحة على المرضى. وبحسب صحيفة «الغارديان»، فإن الدراسة جمعت فحوص دم لأكثر من 6600 شخص بالغ تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر، ونجحت في الكشف عن حالات بشكل مبكر دون أن يكون لديها أعراض واضحة. وقالت الباحثة الأولى في الدراسة بمركز «ميموريال سلون كيترينغ» للسرطان في نيويورك، ديب شراج في اجتماع الجمعية الأوروبية لطب الأورام في باريس «أعتقد أن الأمر المثير في هذا النموذج والمفهوم الجديد هو أن العديد من الحالات كانت سرطانات لا نملك أي فحص معياري لها» ويأمل الأطباء أن تؤدي هذه الدراسة في نهاية المطاف إلى إنقاذ الأرواح من خلال الكشف عن السرطان مبكرا بما يكفي لجعل الجراحة والعلاج أكثر فعالية.


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