سمو الأمير تلقى دعوة الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

وطن النهار

تسلم سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه عبدالمجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية الشقيقة لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر لعام 2022. وقام بتسليم الدعوة لسموه وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة محمد عرقاب وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد عبداللطيف الفارس. وقد حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.

