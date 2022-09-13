الخالد لـ «القوى العاملة»: عززوا عمل المرأة بالقطاع الخاص

وطن النهار

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد قوة الإطفاء العام لتقديم الدعم للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من خلال مشاركة آليات نقل المياه الاحتياطية في عملية ري النخيل والأشجار والمزروعات في مناطق الدولة كافة، وذلك لحماية البيئة الزراعية من التصحر في هذه الفترة ولحين اكتفاء الهيئة من الاستعانة بآليات الإطفاء.

من جهة ثانية، وجه الشيخ طلال الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الهيئة العامة للقوى العاملة إلى إصدار القرار التنفيذي الذي من شأنه تعزيز عمل المرأة بالقطاع النفطي وذلك باستثناء الأعمال المتعلقة بالإشراف والمتابعة والتشغيل فيما يخص عمل المهندسات والعاملات في أعمال الماكينات المحركة وصيانتها وأعمال المحاجر والمناجم والأعمال المتصلة بحفر وصيانة الآبار.

وأشار الخالد إلى أن دعم المرأة الكويتية في هذا القطاع من شأنه زيادة تنافسية المرأة في تولي المناصب القيادية وتعزيزها على جميع المستويات، وأن دور المرأة في منظومة العمل وتمكينها وتسهيل حصولها على جميع الفرص التي تؤهلها يعد إحدى ركائز رؤية دولة الكويت ويعد أولوية في هذا المجال، وأن تطوير الآليات التشريعية في هذا الصدد من شأنه تحسين مؤشر دولة الكويت على المستوى الدولي.

ومن جانب آخر، وفي ضوء توجيهات الشيخ طلال الخالد اتخذت الهيئة شؤونها في رفع الحظر عن العاملات في القطاع النفطي في مما يوفر الفرص الوظيفية للمهندسات والعاملات الكويتيات في القطاع النفطي خاصة في الوظائف ذات الطبيعة الإشرافية.

