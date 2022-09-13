سفيرة كينيا تشيد بالجهود الكويتية في إغاثة المنكوبين ببلادها

وطن النهار

أشادت سفيرة كينيا لدى الكويت حليمة محمود أمس الاثنين بالجهود الكويتية المتميزة بإغاثة المنكوبين في بلادها ودول العالم، مؤكدة أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ساهمت بأعمالها الخيرة المتنوعة في إبراز الوجه الحضاري للكويت حكومة وشعبا.

وقالت محمود في تصريح لـ «كونا» عقب لقائها نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية أنور الحساوي إنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز جهود الجمعية في كينيا والارتقاء بمجالات الشراكة مع الجهات المختصة بالشأن الإنساني.

وأضافت أنه تم تناول الكثير من المشاريع الانسانية والإغاثية في كينيا لاسيما المتعلقة بدعم المتضررين جراء الجفاف، مبينة أن موجات الجفاف أثرت سلبا على القطاع الزراعي وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية للأسر والفئات الضعيفة حيث فقد الكثير من السكان مصدر دخلهم وأصبحت هناك صعوبة في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

