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وطن النهار

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الظفيري: الكويت ماضية في إغاثة الشعب السوداني


دشن سفير الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري أمس الأول الأحد عمليات توزيع مساعدات الجسر الجوي الكويتي على متضرري الأمطار والسيول بولاية (الجزيرة) وسط السودان.
وقال السفير الظفيري لـ (كونا) إن أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي أتت محملة بنحو 40 طنا من المساعدات تشمل مواد غذائية لنحو 750 أسرة ومواد إيواء لإجمالي ألف أسرة ستوزع على أربع ولايات من بينها ولاية (الجزيرة) التي تعد الأكثر تضررا من حيث المنازل التي تدمرت.
وتوقع الظفيري وصول طائرة ثانية تحمل مساعدات جديدة لتضاف إلى سابقتها والقوافل العشر السابقة التي قادتها المنظمات الإنسانية الكويتية.
وأعرب الظفيري عن شكره لمتطوعي الهلال الأحمر الكويتي ونظيره السوداني على جهودهم لإنجاح حملة (الكويت بجانبكم)، مشيرا إلى أن المساعدات الكويتية ستتواصل خلال الفترة القادمة خاصة فيما يلي مواجهة التبعات البيئية والصحية للأمطار والسيول.


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