«وثيقة القيم».. مرفوضة

الأولى

أثارت وثيقة القيم استنكارا شعبيا واسعا بعد ان رفضها العديد من المرشحين والشخصيات السياسية والقانونية، مؤكدين ان الكويت بلد القيم والحريات بطبعها الاصيل وبقدرة شعبها على التفريق بين المسموح والممنوع من غير حاجة الى من يوجهه او يفرض عليه ارادته.

مرشح الدائرة الثانية النائب السابق بدر الحميدي قال: ان القيم تغرس ولا تفرض، وان المجتمع الكويتي محافظ ولا يحتاج الوصاية كما ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون والدستور.

وتساءل مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د. هشام الصالح قائلا: كيف يتفاخر البعض بتأييد ودعم وثيقة تسعى الى سلب الحريات وهدم أهم ركائز الدولة، فيما قال مرشح الدائرة الاولى النائب الأسبق صالح عاشور: اننا اليوم بحاجة الى رؤية متكاملة تعالج أزماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال الدستور ومواده التي تنص على احترام حقوق الانسان وحرية التعبير والعباءة والعدالة والمساواة، وليس لوثائق تخلق صراعات وفتنة بالمجتمع.

بدورها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة الوزير الأسبق د. جنان بوشهري: ان الشعب ليس بحاجة الى وصاية تفرض عليه قيما وسلوكيات، موضحة ان الشعب لا يحتاج الى أن يستغل عواطفه بدلا من مخاطبة عقله، فالكويتيون اليوم يحتاجون الى مشرع يعمل قيما حقيقية باحترام الدستور ومدرك لاهمية التعددية الفكرية. وأوضحت مرشحة الدائرة الثالثة فجر السعيد: هناك من يريد فرض وصايته على الناس بستار الدين بينما نحن نريد تطبيق القانون كله ولذلك فوثيقة القيم مرفوضة. وأكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المفرج: أنه لا يمكن بناء دولة حقيقية تنهض بالتعليم والصحة والاسكان بمرشحين جل اهتمامهم منع الاختلاط، ووثيقة الوصاية كشفت المستور مبكرا.

ووصف وزير الإعلام الأسبق د. سعد بن طفلة وثيقة القيم بأنها داعشية بامتياز وعلى كل حريص على دولة القانون والدستور والحريات العامة والخاصة أن يرفضها.

وأكد الخبير الدستوري د. إبراهيم الحمود أن وثيقة القيم لا قيمة دستورية لها ولا قوة قانونية، لانه لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يقسم على أي شيء آخر غير الدستور.

من جانبه، أيد استاذ العلوم السياسية د. عبدالله الشايجي وثيقة القيم مستنكرا ان يقوم التيار الليبرالي في الكويت الفاقد للقاعدة الشعبية ومحدود التأثير بالتهجم وشيطنة وترهيب النواب السابقين والمرشحين لتوقيعهم على الوثيقة، معتبرا ذلك ترهيباً فاشلاً وتغريداً خارج السرب وزوبعة في فنجان لان نتائج الانتخابات ستصدمهم فالمجتمع متدين ومحافظ بفطرته.