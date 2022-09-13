«الدفاع» تتنازل عن موقعها في الجهراء لـ «الإسكان» تفعيل مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية

الأولى

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» حول النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وقرر تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة متابعة قوانين مكافحة الفساد المحالة إلى مجلس الأمة لسرعة إقرارها.

وأحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بتشكيل الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، وكذلك الوفد الرسمي المرافق لسموه لتمثيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد للمشاركة في أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 15 الى 24 الحالي والذي يضم وزير الخارجية وعددا من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

ومن منطلق حرص الحكومة واهتمامها بالرعاية السكنية أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد المجلس علما بموافقته على التنازل عن الموقع المخصص لوزارة الدفاع في محافظة الجهراء لقيادة الاسناد الإداري لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وناقش المجلس توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بشأن مبادرة بيت التمويل لإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية، وقرر الموافقة على طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من بيت التمويل لإعادة إعمار المواقع المتضررة من الحادثة.

واستعرض توصية لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية والشكل القانوني لتأسيس شركة تابعة لمعهد الأبحاث العلمية لإنتاج وتسويق وبيع منتجات المعهد وابتكاراته العلمية من اجل تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وخلق فرص عمل وطنية، وتنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض مجلس الوزراء توصية لجنتي الشؤون الاقتصادية والخدمات العامة بشأن العرض المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د. رنا الفارس، بشأن مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية «مدينة الحرير» وآخر المستجدات بهذا الشأن، وقرر تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة باستكمال الجهود المبذولة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تفعيل مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية «مدينة الحرير» من الناحية القانونية والتنفيذية والإجرائية.