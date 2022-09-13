الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 ,17 صفر 1444
رقم العدد:
4329
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عماد جواد بو خمسين
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منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
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دندرة
دراسة تظهر استفادة الشارقة من عطلة الـ 3 أيام أسبوعياً... الظروف واحدة فلماذا لا نجربها؟!
دندرجي
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