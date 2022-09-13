تأجيل أقساط المشروعات الصغيرة لمدة سنة

الأولى

كشفت مصادر معنية لـ«النهار»، عن أن مجلس الوزراء أقر منح المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فترة سماح مدتها سنة لسداد مستحقات الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات.

وقالت: إن ذلك جاء بعد أن تقدم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية عبد الوهاب الرشيد بطلب لإعطاء فترة سماح من سداد المستحقات لمبادري الصندوق.

وبينت، أن ممثلي المبادرين اجتمعوا مع وزير المالية، حيث أشاروا إلى أن التمويل لا يمثل سوى 20% من عمل الصندوق وأن 80% المتبقية تتمثل في الحصول على الأراضي وتسويق المنتجات واحتضان المشاريع ودعمها من قبل الجهات الحكومية المعنية.

وأشارت المصادر الى أن المستفيدين من تلك المبادرة يتراوح عددهم بين 800 إلى 900 مبادر، مستدركة أن المطالب بتفعيل مواد القانون وتقديم الدعم والتنمية للمبادرين من بين الركائز الرئيسة التي تعزز قدرة المبادرين على سداد ما عليهم من أقساط للصندوق.

وحصلت «النهار» على الكتاب المقدم من المبادرين لوزير المالية، حيث دعا الى تأجيل فترات السماح والسداد والاستقطاعات على جميع المبادرين الممولين، تطبيق المادة 25 من قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي نصت على سداد التمويل بما لا يتجاوز 15 سنة دون ذكر او ادخال فترة السماح من ضمنها، والموافقة على زيادة طلبات التمويل للمبادرين الممولين على حسب حاجة المشروع وتكون الموافقة والصرف خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب لضمان نجاح المشاريع وعدم تعثرها.