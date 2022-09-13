قمة مصرية - قطرية في الدوحة اليوم

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أكدت مصادر مصرية ودولية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيبدأ اليوم زيارة رسمية الى قطر تستمر يومين لعقد لقاء قمة مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتوقيع عدد من الاتفاقيات وبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتأتي زيارة السيسي بعد 3 أشهر من زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة، أواخر يونيو الماضي وستكون هذه اول زيارة للسيسي إلى العاصمة القطرية منذ توليه رئاسة مصر قبل نحو 8 سنوات.

وذكرت المصادر ان الرئيس المصري وأمير قطر سيبحثان الأوضاع السياسية الإقليمية وتطورات الأوضاع في الإقليم وعالميا، كما ستشهد الزيارة توقيع اتفاقيات اقتصادية بين البلدين.

وفي مايو 2021 تلقى الرئيس السيسي دعوة من أمير قطر لزيارة الدوحة سلمها له وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال استقباله له في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وتضمنت رسالة أمير قطر، حينها، إعرابه عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين، حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين. وخلال لقائهما في القاهرة، يونيو الماضي، أكد الرئيس السيسي أن زيارة أمير قطر تجسد ما تشهده العلاقات المصرية - القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة في جميع المجالات.