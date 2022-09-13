«البلدي»: نقل تبعية «النويصيب الحرة» إلى «هيئة الاستثمار»

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أقر المجلس البلدي أمس نقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار، كما أقر تخصيص نادٍ صحي ثقافي اجتماعي رياضي للبلدية، بجانب نادي رجال الإطفاء في المسيلة بمساحة 30125 متراً مربعاً. وأعاد المجلس مقترحاً بشأن تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية في البلدية، فيما أحال إلى اللجنة القانونية والمالية اقتراحاً بشأن لائحة الباعة المتجولين، كما حفظ رد الإدارة القانونية بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة برسوم محددة.

واعتمد المجلس توصية اللجنة الفنية حول تبريد الضواحي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ومؤسسة الرعاية السكنية لتطبيقها في المشاريع الاسكانية الجديدة.

ووافق على مقترح يقضي بمنح البلدية تراخيص إضافات الى البناء الذي تقل مساحته عن 80 مترا مربعا، وعلى تخصيص مسارات هوائية شمال منطقة المطلاع على طريقي جال اللياح والطريق الإقليمي المستقبلي وحتى موقع مستودع المحروقات التابع لشركة البترول الوطنية.