الحكم في «فرعية» شمر «الرابعة» 10 أكتوبر المقبل

الأولى

فرضت الأبعاد القانونية والسياسية نفسها بعدما حجزت محكمة التمييز قضية تشاورية شمر? للحكم فيها الى ما بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، حيث تتواصل الحملة الانتخابية للنائب الأسبق ومرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة المتواجد ضمن المحكومين على ذمة القضية، وسط تعاطف وتحشيد له من مختلف الأطراف، وهو ما يعني احتمال إعلان فوزه وهو مسجون لتكون سابقة في مجلس الأمة.

وأكدت الحملة الانتخابية للخليفة استمراره في الترشح وفقاً لبرنامجه الانتخابي المعلن وقالت إنه يواصل المسيرة «مستنداً الى ثقتكم ودعمكم ومشاعركم الطيبة».

من جهته، قال أستاذ القانون العام في جامعة الكويت الخبير الدستوري د. إبراهيم الحمود إن الدستور والقانون يبقيان العضوية لمن تم انتخابه نائباً وإن تلى ذلك صدور حكم ضده في التمييز بسبب ضلوعه في واقعة مجرمة قانوناً، ويعد غيابه عن المجلس بعذر مقبول، بحسبان أنه يواجه عقوبة ليست من جرائم الشرف والأمانة.

وزاد أن لمجلس الأمة أن يعدل قانون الانتخاب ويجعل الحبس مبطلاً للعضوية أما الآن فلا يوجد مانع من تمتع الناجح بعضويته ولو كان محبوسا أثناء إجراء الانتخابات.

وأوضح الحمود الموقف الدستوري والقانوني للسيد مرزوق الخليفة في حال فوزه في الانتخابات، تتصدره مجموعة من الحقائق وفي مقدمتها أن ترشح مرزوق الخليفة صحيح، وإن فاز بالانتخابات سيكون عضواً بمجلس الأمة من لحظة إعلان النتيجة في 29 سبتمبر، ولن يعتبر غائباً بدون عذر في حال تأييد حكم الحبس في التمييز، وبالتالي لن تسريه أحكام اللائحة الداخلية بشأن اعتباره مستقيلاً من المجلس ويعرض أمره على المجلس نتيجة الغياب خمس مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة.

وقال الحمود إني أرى أن غيابه في هذه الحالة سيكون بعذر بحسبان أنه محبوس، متمنيا من الله أن يفك عوقه ويخرج من الحبس.

وبيّن أن الخليفة لن يستطيع ممارسة اختصاصاته كعضو ما لم يؤدِ اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وهذا لا يكون إلا في حال الافراج عنه سواء كان بعفو خاص او استكمالا للمدة.

وكانت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجاسم قد حجزت أمس قضية فرعية شمر إلى 10 أكتوبر المقبل للحكم وأمرت باستمرار حبس المتهمين.

وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس النائب السابق مرزوق الخليفة والنائب السابق سلطان اللغيصم وآخرين سنتين مع الشغل بعدما أسندت النيابة إليهم أنهم نظموا ومجهولين انتخابات فرعية بصورة غير رسمية لاختيار مرشح لقبيلة شمر قبل الميعاد المحدد لانتخابات مجلس الأمة في 2020.