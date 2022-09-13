«البلدي» أقر نقل تبعية «النويصيب الحرة» إلى «هيئة الاستثمار»

وطن النهار

وافق المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة ‏لتشجيع الاستثمار المباشر بنقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، كما وافق على مقترح أعضاء المجلس السابق بشأن تخصيص نادٍ صحي ثقافي اجتماعي رياضي لبلدية الكويت، بجانب نادي رجال الاطفاء في المسيلة الشريط الساحلي بمساحة تقريبية 30125 متراً مربعاً.

ووافق كذلك على طلب الهيئة العامة للاتصالات بتخصيص موقع لشركة الاتصالات الكويتية بمساحة 5700 متر مربع في المرقاب، و اعتمد على اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي. وأقر كذلك طلب العضو فهد العبدالجادر دمج لجنتي المالية والقانونية والفنية برئاسة العضو د. حسن كمال لمدة سنة كاملة من أجل دراسة ومتابعة مواد لائحة البناء، وقال العبد الجادر إن لائحة البناء تعتبر من أهم اللوائح وتحتاج لتكاتف الأعضاء وتعاونهم من أجل أن تظهر بالشكل المطلوب.

الملكية العقارية

وأعاد المجلس الاقتراح المقدم بشأن تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في ادارة تحديد الملكية العقارية في البلدية، فيما أحال الى اللجنة القانونية والمالية الاقتراح المقدم بشأن عمل لائحة قرار خاص في الباعة المتجولين، كما حفظ رد الادارة القانونية بشأن السماح باقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محددة، كما حفظ السؤال المقدم بشأن مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات.

واعتمد توصية اللجنة الفنية بتوصية الوثيقة البيضاء حول تبريد الضواحي بالكويت بتنسيق البلدية مع وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطبيقها في المشاريع الاسكانية الجديدة. واكتفى المجلس بالرد على السؤال المقدم من العضو عبداللطيف الدعي بشأن الدراسة المتكاملة بشبكة النقل العام، فيما أبقى على الجدول السؤال المقدم من العضو م. منيرة الأمير المتعلق بشأن عقود النظافة.

ووافق المجلس على توصية الاقتراح المقدم من العضو حسن كمال بشأن ترخيص البلدية لاضافات البناء التي تقل مساحتها عن 80 مترا مربعا، كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات هوائية شمال منطقة المطلاع على طريقي جال اللياح والطريق الاقليمي المستقبلي وحتى موقع مستودع المحروقات التابع لشركة البترول الوطنية، فيما رفض الاقتراح المقدم بشأن اصدار معاملة ايصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية من البلدية.

ووافق المجلس على طلبي الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص خط أنفاق لتصريف مياه الامطار بمنطقة ميناء عبدالله، وعلاوة على موافقته على طلبي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص ‏موقع مقترح لمحطة تحويل سنوية ضمن منطقة صباح الناصر قطعة 7 و تخصيص موقع تحويل كهرباء رئيسية، وطلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية توسعة حدود مسجد في منطقة الزور، بينما لم يوافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع فرع بنك بمنطقة العديلية.

الردود والاقتراحات

وحول الأراضي المخصصة للجهات الحكومية والتي تتجاوز مساحات شاسعة.

طالبت العضو شريفة الشلفان بوضع آلية محددة لمعرفة المساحات المخصصة للجهات المعنية، لافتة الى أنه من الضروري المحافظة على الأراضي المخصصة بعدم التفريط بها، الى حين معرفة المساحة المراد تخصيصها.

وحول مشكلة الردود والاقتراحات المتأخرة من قبل الجهاز التنفيذي.

قال العضو د. حسن كمال مشكلتنا مع الجهاز التنفيذي تكمن في عدم الرد أو الانتظار الطويل متسائلا هل يجوز لأعضاء البلدي المحاسبة وطرح الردود والاقتراحات، وأكد أن الوضع وصل الى درجة الاهمال وعدم المبالاة.

بدوره قال مدير الادارة القانونية رجعان الغريب، إن الاقتراحات والاسئلة سارية بالرد، الا في حال انتهت عضوية العضو بانتهاء المجلس هنا تسقط ويحق للجهاز التنفيذي بعدم الرد. وحول الاستفسار المتعلق بآلية استغلال السكن الخاص كحضانات.

قال العضو ناصر الجدعان ماهي الاجراءات المتبعة لدى البلدية والتي يتم اتخاذها، وهل يجوز استقبال الاهالي للحضانة في حال أن الاجراءات قائمة ولم تنتهِ من التدقيق من وزارة الشؤون. وعلّق نائب المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية محمد الزعبي، أنه يتم تحرير مخالفة استغلال لعدم وجود رخصة من وزارة الشؤون ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وقطع التيار الكهربائي. وأكد أن قانون الحضانات لدى وزارة الشؤون فقط، فيما يكمن دور البلدية في متابعة الرخصة، وفي حال المخالفة تتطبق الاجراءات حسب القوانين واللوائح.

ووافق المجلس على الكتاب المقدم بشأن اعادة تنظيم القسائم «1،2،3،4» قطعة رقم 1 في منطقة جليب الشيوخ، ووافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص مسجد بالقطعة رقم 2 في منطقة العارضية للتخزين.

وكان أعضاء المجلس البلدي قدموا اقتراحا بشأن تخصيص أرض جنوب غرب عبدالله المبارك لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض استعمالها كمنطقة للسكن الخاص.

وذكر الأعضاء في المقترح ان الطلب يأتي نظراً لحاجة المواطنين للحصول على الرعاية السكنية ولايجاد بعض الحلول للقضية الاسكانية التي باتت تؤرق الأسر الكويتية واستقرارها.

