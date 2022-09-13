الفريج: استدامة الموارد المائية في البلاد

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف المهندس خليفة الفريج على أن الوزارة تسعى إلى استدامة الموارد المائية في ظل غياب المصادر الطبيعة في البلاد، لافتا الى اهمية تعزيز البرنامج التدريبي «كفاءة المياه في الأبنية الحكومية» ضمن أعمال الوزارة لتوفير المياه في جميع مؤسسات الكويت.

واشاد الفريج خلال رعايته لافتتاح البرنامج التدريبي «رفع كفاءة المياه في الابنية الحكومية في الكويت» الذي تنظمه جمعية المياه الكويتية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدعم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدور جمعية المياه في التوعية بأهمية المياه الكويتية وتعزيز الثقافة المائية للعاملين في هذا المجال لاستدامة المياه الموجودة واستمراريتها خاصة وان كلفة المياه في الكويت عالية جداً ومدعومة، مثنياً على المشاركين لاهتمامهم بتطوير معارفهم في مجال المياه كونهم هم الثروة الوطنية وأمل المستقبل الذين سيرفعون راية الكويت.

بدوره، اوضح رئيس جمعية المياه د. صالح المزيني إن إطلاق برنامج (كفاءة) يمثل مسعى لدعم جهود الدولة الرامية لترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه في الأبنية الحكومية ومؤسسات الدولة، فضلاً عن تقليل الفاقد من المياه، باعتبار أن هذا الأمر يعد أحد أهداف الجمعية في المحافظة على مصادر المياه مع إبراز جميع الإجراءات الوقائية لايقاف هدر المياه، مبينا أن البرنامج يهدف بالدرجة الأولى إلى تدريب الكوادر الفنية والإدارية الكويتية في مؤسسات الدولة بأحدث وأدق التقنيات الإلكترونية من أجل الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد في شبكة المياه العذبة داخل الأبنية.

