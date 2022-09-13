محافظ الأحمدي: شركة نفط الكويت تلعب دوراً حيوياً في مختلف القطاعات

وطن النهار

أعرب محافظة الأحمدي الشيخ فواز الخالد عن الاعتزاز بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به مختلف ‏قطاعات العمل والإنتاج والخدمات ‏القائمة في النطاق الاداري للمحافظة وفي طليعتها القطاع النفطي والشركات التابعة له.

جاء ذلك خلال استقباله نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة نفط الكويت عبد العزيز الدعيج والوفد المرافق والذي جري خلاله الاطلاع على مجمل أولويات عمل ومشروعات الشركة الحالية والمستقبلية و بحث آفاق التعاون المشترك لخدمة أهالي وقاطني محافظة الأحمدي في إطار ممارسة الجهتين لمسؤوليتهما المجتمعية في شتي المجالات الحياتية .

من جهته، وصف الدعيج اللقاء بانه مثمر وتم خلاله بحث الاهتمامات المشتركة للجهتين والتباحث بشأن العديد من الأمور المتعلقة بالشؤون البيئية والتعليمية والمجتمعية عموما والتحديات القائمة بخصوصها وأضاف : من أولويات شركة البترول الوطنية ممارسة المسؤولية المجتمعية التي نقوم بها منذ سنوات والتي تتوافق مع ما تقوم به محافظة الأحمدي من أنشطة وبرامج نوعية في هذا النطاق وأننا على ثقة في إمكانية تكامل جهودنا مع جهود المحافظة لتقديم خدمات إجتماعية وبيئية وتعليمية هادفة .

