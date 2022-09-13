النجار: 6 عقود لتوفير 2200 وحدة تكييف في المدارس

وطن النهار

تواصل وزارة التربية، استعداداتها للعام الدراسي الجديد حيث تقوم فرق العمل المشكلة بمتابعة جاهزية المدارس للاطمئنان على سير العمل فيها، استعدادا للعودة الشاملة للطلاب والطالبات الى الدوام المدرسي، في حين قام الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار صباح امس بجولة تفقدية لروضة المقدسي وذلك للاطلاع على جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد والتأكد من أعمال الصيانة والنظافة والتكييف لتأمين كل احتياجات المدارس. وقال النجار: إن وزارة التربية عكفت لتجهيز المدارس والتأكد من الأثاث والصيانة والتكييف حيث تم توقيع 6 عقود بما يقارب 2200 وحدة تكييف، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات في بداية العام الدراسي والعودة الشاملة. بدوره أكد رئيس قسم الأعمال الكهربائية والميكانيكية في منطقة الأحمدي التعليمية المهندس خالد فرج أن وزارة التربية وفرت 370 وحدة تكييف للمنطقة للاستعداد للعام الدراسي 2022/2023، وقد تم الانتهاء من التركيبات الخاصة بوحدات التكييف بمدرسة عبد الله بن الزبير بنين، وجار التركيب في ثانوية أم الهيمان بنات، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلبة والهيئة التعليمية والإدارية من العاملين في المدارس. من جهتها، ذكرت مديرة روضة المقدسي هبة الكندري، أن استعدادات الروضة لاستقبال العام الدراسي تجري على قدم وساق موضحة جهوزية الروضة التام هذا العام من حيث الصيانة والنظافة وصيانة التكييف وتنظيف خزانات مياه الشرب وتنظيف الفصول وتجهيزها تعليمياً بتوفير اللوحات المغناطيسية وشاشات العرض بالإضافة إلى أركان الفصول ومسرح الروضة.