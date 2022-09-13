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هواتف ومخدرات في السجن المركزي

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

أسفرت حملة تفتيشية في السجن المركزي عن ضبط 9 هواتف و6 انواع من المواد المخدرة و23 سكينا وتمت احالتها إلى الجهات المختصة. وذكرت الادارة العامة للاعلام الامني بوزارة الداخلية ان التعاون المستمر لإدارة أمن السجون وقوات الأمن الخاصة والحملات المكثفة على نزلاء المؤسسات الإصلاحية بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح الملا، أسفر عن ضبط العديد من الممنوعات والهواتف المقالة بعدد «9 هواتف و6 انواع من المواد المخدرة و23 سكينا»، بالإضافة إلى شرائح اتصال مخبأة بطريقة سرية.


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