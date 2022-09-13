رفض سياسي وقانوني لـ «وثيقة القيم»

وطن النهار

أثارت «وثيقة القيم» استنكارا شعبيا واسعا بعد ان رفضها العديد من المرشحين والشخصيات السياسية والقانونية حيث قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق بدر الحميدي: ان القيم تغرس ولا تفرض وان المجتمع الكويتي محافظ ولا يحتاج الوصاية والكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون.

من جهته، تساءل مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د. هشام الصالح كيف يتفاخر البعض بتأييد ودعم وثيقة تسعى الى سلب الحريات وهدم اهم ركائز الدولة، مؤكدا ان الكويت دولة قانون ومؤسسات يعيش شعبها في مناخ ضمنه دستورها من الحريات العامة والخاصة واي حديث عن وثيقة تسعى للنيل من مكتسبات الشعب سنتصدى لها ولمن يؤيدها، فنحن احرار ولا نقبل الوصاية ولا نقبل وثيقة القيم.

من جانبه، قال مرشح الدائرة الاولى النائب الاسبق صالح عاشور: اننا اليوم بحاجة الى رؤية متكاملة تعالج ازماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال الدستور ومواده التي تنص على احترام حقوق الانسان وحرية التعبير والعباءة والعدالة والمساواة، وليس لوثائق تخلق صراعات وفتنة بالمجتمع.

بدورها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة الوزير الاسبق د. جنان بوشهري: ان الشعب ليس بحاجة الى وصاية تفرض عليه قيما وسلوكيات اصيلة فيه كمجتمع قبل فرض وصاية تطبيقها من آخرين، موضحة ان الشعب لا يحتاج الى من يقوده باستغلال عواطفه بدلا من محاكاة عقله، فالكويتيون اليوم يحتاجون الى مشرع يعمل قيما حقيقية باحترام الدستور ومدرك لاهمية التعددية الفكرية ومؤمن بالحريات المسؤولة.

من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة فجر السعيد: إن هناك من يريد فرض وصايته على الناس بستار الدين بينما نحن نريد تطبيق القانون كله ولذلك فوثيقة القيم مرفوضة، متساءلة «اين التيارات الليبرالية التي تدعو الى الحريات لماذا كل هذا الصمت والخوف؟

من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المفرج: إنه لا يمكن بناء دولة حقيقية تنهض بالتعليم والصحة والاسكان بمرشحين جل اهتمامهم منع الاختلاط، ووثيقة الوصاية كشفت المستور مبكرا فشكرا للقائمين عليها.

بدوره، وصف وزير الاعلام الاسبق سعد بن طفلة وثيقة القيم بانها وثيقة داعشية بامتياز، وعلى كل حريص على دولة القانون والدستور والحريات العامة والخاصة ان يرفضها بلا تردد.

من جانبه، اكد الخبير الدستوري د. ابراهيم الحمود ان وثيقة القيم لا قيمة دستورية لها ولا قوة قانونية ولا اساس قانونيا او دستوريا، موضحا ان «الدستور بين الالتزامات التي على السلطة التشريعية واختصاصاتها والقواعد التي تحكمها، وماهية نظام الحكم وقواعده والآداب والنظام العام، ولذلك فان تلك الوثيقة مخالفة للدستور لانه لا يجوز لعضو مجلس الامة ان يقسم على اي شيء آخر غير الدستور.

من جانب اخر، ايد دكتور العلوم السياسية عبدالله الشايجي وثيقة القيم مستنكرا ان يقوم التيار الليبرالي في الكويت الفاقد للقاعة الشعبية ومحدود التأثير بالتهجم وشيطنة وترهيب النواب السابقين والمرشحين لتوقيعهم على الوثيقة، معتبرا ذلك ترهيبا فاشلا وتغريدا خارج السرب وزوبعة في فنجان لان نتائج الانتخابات ستصدمهم فالمجتمع الكويتي متدين ومحافظ بفطرته.

