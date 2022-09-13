الكندري: إعادة النظر في الملفات والقضايا التي تم ركنها بالأدراج

وطن النهار

لفت مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د. عبدالكريم الكندري ان الخطاب السامي جاء تأكيدا على الدستور واحترام نصوصه وعدم التدخل في انتخابات رئاسة مجلس الأمة واللجان البرلمانية، وهذا يعني ان اللجان ستعود الى المختصين ولا يتم تشكيلها للسيطرة عليها فقط.

واضاف الكندري خلال افتتاحه المقر الانتخابي ان «الدستور هو الوثيقة التي بيننا وبين الحكم وهي التي تضمن لي حقوقي وواجباتي كمواطن وهي التي تعطيني حق المواطنة والبرلمان وحق التصويت والمحاسبة والتشريع.

وقال الكندري: ان الانتخابات القادمة هي انتخابات استرجاع البرلمان، واسترجاع المنصة حتى تعود الى حالة الحياد من اجل ان تعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمصلحة الناس وليس لمصلحة ضيقة لبعض الناس.

وشدد الكندري على ضرورة ان تكون المرحلة القادمة مرحلة لاعادة النظر بالملفات والقضايا التي تهم المواطنين التي تم ركنها بالادراج لوجود تحالف لا يريد ان يناقش اي أمر فيه مصلحة عامة.

وقال الكندري: ان مجلس الامة اذا عاد الى الشعب فبإذن الله سيكون هناك عمل ينعكس ايجابيا على الكويت في جميع المناحي، لوجود مؤشرات جيدة من الحكومة تجعلنا نتفاءل ان النتائج ستكون جيدة ومبشرة، بعد ان كان المجلس السابق بعيداً كل البعد عن العمل البرلماني لوجود صراع من اجل الحفاظ على المكتسبات الدستورية وعلى عدم كسر ارادة الشعب.

واضاف الكندري ان هناك حالة من الهدوء السياسي التي تتيح لنا الحصول على مجلس امة جيد، فالشعب الذي اختار في المجلس السابق نواب صمدوا امام التعديات الدستورية سيستطيع بالتأكيد ان يختار الافضل في هذه الانتخابات.

من جهته، قال مرشح الدائرة الاولى النائب الاسبق محمد الهدية ان الانتخابات الحالية استثنائية وتأتي بعد خطاب صاحب السمو الامير الذي القاه سمو ولي العهد عندما تم الرجوع الى الشعب لتصحيح المسار وحسن الاختيار.

واضاف الهدية ان الفترة السابقة كان هناك صدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عرقل التنمية والاصلاح السياسي والمجتمعي، ويفترض في هذه المرحلة ان تكون الحكومة والنواب فريقا واحدا يتعاونان لمصلحة الكويت.

من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة ناصر الكندري: ان المرحلة القادمة مهمة جدا وضرورية لانها مرحلة انتقالية ما بين تراجع كبير وخطير في مختلف المجالات وما بين عهد جديد يبعث على التفاؤل.

واوضح الكندري ان تركيبة المجلس القادم هي التي ستحدد المرحلة القادمة ان كانت ستستمر سيطرة بعض الفاسدين على المؤسسة التشريعية ام ستكون السيطرة للاصلاحيين، فالحسم بين الناس للاختيار الصحيح، كافي ما يجري في البلد من تراجع وانحدار.

