عرب: جهوزية مستشفيات «ضمان» قبل نهاية 2022

وطن النهار

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) ثامر عرب أن منشآت المستشفيات ستكون جاهزة قبل نهاية هذا العام لاستقبال المراجعين من المقيمين وفق نظام التأمين الصحي الجديد الذي اقرته الحكومة والمقدر بـ130 ديناراً وقال عرب في تصريح خاص لـالنهار: إن مستشفيات ضمان موجودة في محافظتي الجهراء والأحمدي لافتا إلى أن شركة صينية هي التي تقوم ببناء هذا المشروع.

وعن خطة ضمان لاستيعاب بقية المحافظات الأخرى قال: ضمان لديها مراكز رعاية أولية في 5 مناطق وهي الضجيج والفروانية وحولي والأحمدي والجهراء، مشيراً إلى أن سيتم افتتاح مركز رعاية أولية في منطقة ميدان حولي في الربع الأول من السنة القادمة، كاشفا أن لدى الشركة خطة توسعية في السنوات المقبلة، حيث يكون التوزيع الجغرافي يتناسب مع الشرائح المعنية.

وأضاف: إن المراكز الصحية الأولية لضمان ستعمل كبوابة. لأن المستشفيات تستقبل الحوادث والحالات الطارئة أما بقية الحالات الأخرى فتكون بتحويل من المراكز الصحية لضمان.

وعن التجهيزات التي توفرها ضمان لمستشفياتها والطواقم الطبية قال: التحدي الأكبر الذي نواجهه في توفير الكادر الطبي خصوصا أنه بعد أزمة كورونا اصبح هناك نقص عالمي في الكوادر الطبية خصوصا في التمريض حيث نشهد هجرة إلى دول أوروبية وأميركا.

وأضاف: الأجهزة الطبية التي حصلنا عليها معتمدة من قبل وزارة الصحة الكويتية. وهذا منصوص عليه في كراسة المزايدة وهناك قائمة من الدول المعتمدة لشراء وتشغيل الاجهزة الطبية، ولا يمكن الخروج عليها.

وتابع: لتفادي نقص الكوادر الطبية قمنا بتعيين 3 شركات تقوم بتزويدنا بالكوادر الطبية من دول مختلفة من الهند ومن الفلبين وسيرلانكا ومن الدول العربية ونعمل ايضا على الدول الاجنبية باعتبار أن لدينا اجانب من دول اوروبية.

وعن قدرة ضمان بتوفير ما يمكن توفيره للطواقم الطبية في دول أخرى أفاد: بحثنا موضوع المردود المادي للطواقم الطبية وأيضا درسنا بيئة العمل وهي اهم من المادة وإذا لم يتوفر لديهم هذا الجانب فسوف يؤثر على العمل، وبالتالي لابد أن تكون بيئة العمل صحية وجاذبة لاسيما ان الكويت لا تفرض ضرائب على المبيعات وغيرها وبالتالي نحن نسعى للتغلب على هذه الفجوة بيننا وبين الدول الاخرى في المجال المادي بتحسين بيئة العمل.

وعما إذا ما كان سيفرض رسوم أخرى على المراجعين في مستشفيات ضمان والذين شملهم الضمان الصحي المقدر بـ 130 د.ك، قال المبلغ السنوي ثم تحديده من قبل وزارة الصحة في عام 2010 وبعد مرور 12 سنة على الاتفاق نجد أن جميع الاسعار ارتفعت، والسؤال المطروح هل هذا المبلغ يوفي جميع الأغراض، نقول ان هناك شريكاً عالمياً سيشاركنا ولديه خبرة في هذا المجال (HNO) وهو عبارة عن مبلغ محدد يدفع سنويا لشريحة معينة على منظومة صحية تابعة للشركة وهو بمثابة تأمين على المنظومة وكلما أديرت المنظومة بطريقة فعالة تركز على الوقاية أكثر من العلاج، ممكن أن نصل الى تكلفة قريبة من 130 دينارا.

ونعتقد أن هذا المبلغ قليل لأنه يشمل الاستشارة الطبية والتحاليل والأشعة بجميع أنواعها والأدوية وهذا دون تكاليف اضافية، بالاضافة الى العمليات الجراحية، واذ قارنا ما تقدمه ضمان بالمستشفيات الخاصة أو حتى الحكومية نجد أن هناك فرقاً كبيراً، لان المستشفيات الحكومية أصبحت تفرض رسوماً اضافية على المرضى.

وعما اذا كان ضمان سيشمل شريحة الـ 60 سنة والتي فرضت عليها تأمين صحي معين، قال: نعم هذه الفئة مشمولة وفق القانون الذي استثنى من ضمان الشرائح التالية، الكويتيين، زوجات الكويتيين وابناء الكويتيات والمقيمين الذين يحملون اقامة حكومية، والعمالة المنزلية أي أن ضمان يشمل مليونا و800 ألف مقيم ممن يحملون إقامة (18) وعوائلهم حيث ان العاملين في القطاع الخاص حوالي مليون و300 ألف شخص واسرهم يقدر عددها نصف مليون شخص.

وشريحة الـ 60 سنة تمثل 11% فقط من اجمالي الشريحة التي يشملها ضمان وتوقع عرب ان اعداد المقيمين الذين سينضمون الى ضمان في المرحلة الأولى يقدر بـ 100 ألف، موضحا انه وبالتنسيق مع وزارة الصحة والداخلية خلص الأمر الى أن ضمان تحتاج من ستة أشهر الى سنة ونصف لحين اكتمال الاعداد بمعدل 100 ألف الى 150 ألفا شهريا وتزداد الى أن تصل الى 200 ألف شهريا أو تفوق ذلك.

واضاف: لذلك فان المراكز الصحية الأولية لضمان تم انشاؤها لاستيعاب هذه الاعداد وفق المحافظات.

لافتا الى أن محافظة الفروانية هي الأكثر كثافة وبالتالي يوجد بها أكبر المراكز الصحية وبعدها تأتي محافظة حولي، حيث ان مساحة مركز ضمان حولي تقدر بـ 4000 متر وثالثا محافظة الأحمدي حيث سيتم افتتاح مركز ضمان الأحمدي في الشهر المقبل الذي يحتوي على 30 عيادة طبيب عام و14 عيادة اسنان و5 عيادات اطفال وتوقع حرب ان يستقبل هذا المركز من 80 الى 100 مراجع في الساعة الواحدة.وعن وضع خطة الطوارئ في حال انتشار الاوبئة قال: كل ما يسري علينا يسري على جميع المراكز الصحية الخاصة ونحن نعمل تحت رعاية وزارة الصحة ونتبع الانظمة التي تضعها الوزارة ونحن داعمون لها، ولكن نسعى الى أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي في الكادر الصحي، وهذا هدفنا الاستراتيجي وان تكون لدينا أكاديمية لتكوين الطلبة وتبنيهم سواء عن طريق البعثات أو برنامج تدريبي داخل او خارج الكويت، لافتا الى ان الاكاديمية تتسع لجميع الجنسيات من مواطنين وغيرهم، وهذه الاستراتيجية تسعى لتحقيقها خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأشار الى ان مستشفيات ضمان تتوفر لديها قاعات للتدريب كما أن هناك خطة لانشاء اقامة للاطباء في مرحلة التخرج. وأكد أن مشروع ضمان هو جزء من الخطة التنموية 2035 (كويت جديدة).

واوضح ان عملية نقل المقيمين للعلاج في مستشفيات ضمان ستكون تدريجيا وفق تجديد الاقامات للعاملين في القطاع الخاص وعوائلهم.

