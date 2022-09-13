«القوى العاملة» أطلقت خدمة شهادة استيفاء العمالة الوطنية إلكترونياً

وطن النهار

أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة خدمة شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية إلكترونياً عبر الخدمة الآلية «أسهل»، والتي تمكن صاحب العمل من تقديم طلب شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية آلياً.

وأوضحت «القوى العاملة» أن خطوات التقديم تتضمن الدخول إلى خدمة «أسهل» الشركات من خلال صاحب العمل باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالشركة، ثم الاختيار من قائمة خدمات الملف واختيار خدمة طلب استيفاء شهادة نسبة العمالة الوطنية، اختيار اسم الترخيص المدرج على الملف، تقديم الطلب، اختيار قائمة متابعة الخدمات لطباعة شهادة استيفاء نسبة.

