الجوعان: صناعة الوعي ضرورة حتمية لمواجهة الفقر وشح المياه

وطن النهار

أكدت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، أهمية العمل بجدية وإخلاص ورفض التأثير السلبي المرتبط اغلبها بالدين سواء الاسلامي او المسيحي، موضحة أن النهج أساس القوة لمنظمات المجتمع المدني العربي في مواجهة التحديات الدولية.

وقالت الجوعان خلال مشاركتها «منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك»، الذي ينظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني في الجزائر خلال الفترة من 10 - 15 سبتمبر الجاري، إن مواجهة التحديات تفرض على منظمات المجتمع المدني أن تحقق قدراً معقولاً من الشفافية والديموقراطية الداخلية والتواؤم والتفاعل الخلاق مع المؤسسات الأهلية التقليدية التي تشكل شبكة قوية لديها قدرات مادية كبيرة ولها جذور عميقة في التربية الاجتماعية والتاريخية العربية ومتماهية في البنية الثقافية بصورة واضحة.

وأضافت أنه «يجب على هذه المنظمات أن تعظم الاستفادة من فرص التعاون المشترك مع الحكومات وجامعة الدولة العربية، ومنها مكافحة الفقر و البطالة، وتنفيذ المشروعات التنموية وتحسين حياة المهمشين من دون أن تنسى ما عليها من واجب في الضغط على الحكومات من أجل تحسين شروط الحياة في مختلف المجالات والدروب.

وشددت الجوعان في التوصيات، على أن صناعة الوعي المجتمعي من أهم الجهود التي تواجه القائمين على التحديات الواعين لأهمية دور منظمات المجتمع المدني تجاه مجتمعاتهم بتسليح الشباب بالعلم والمعرفة لمواجهة أخطار الأجندات الوافدة إلينا من المجتمعات الغربية والتي تتعارض مع قيم وأخلاق مجتمعاتنا منها الشذوذ الجنسي (المثلية) الذي يروج لها اليوم».

وأكدت أهمية محاربة الفساد وتنمية الدور الاجتماعي وإيجاد برامج توعوية لجذب الشباب للانخراط في الأعمال التطوعية، وافساح المجال أمام الشباب للتعبير عن أوضاعهم وتطلعاتهم وضرورة تمثيلهم في المنتديات العربية الرسمية، إلى جانب الشراكة والتشبيك مع منظمات مدنية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب.

وركزت على ضرورة التعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها رافداً للدولة في الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع وخدمة المواطنين، مؤكدة التواؤم والتفاعل الخلاق مع المؤسسات الأهلية المحلية لكل مجتمع من أجل تحقيق التنمية المجتمعية، بالإضافة تفعيل دور إلى المجتمع المدني كشريك ضروري في مواجهة هذا التحدي ودور أكبر مع قطاع منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية. وكانت الجوعان قد أوضحت أن منتدى تواصل الاجيال لدعم العمل العربي المشترك، يأتي في ظروف عصيبة يعيشها العالم أجمع من فقر وشح مياه وحروب وصراعات ومناخ طبيعي وسياسي متصدع، غير ان الجهود الجزائرية استطاعت احتضان تنظيم المنتدى في سبيل ترقية العمل العربي المشترك، مشيرة إلى أن الهدف الأهم تمكين جميع أطياف المجتمعات العربية من تقديم مساهماتها حول سبل معالجة أبرز التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي.

