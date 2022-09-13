«الأبحاث» وقّع و«تحلية المياه» السعودية مذكرة تفاهم في مجال تحلية مياه البحر

وطن النهار

وقّع معهد الكويت للأبحاث العلمية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية مذكرة تفاهم بمجال تحلية المياه على هامش انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حتى 13 سبتمبر الجاري بعنوان (التحلية في الفضاء).

وقال القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مانع السديراوي في تصريح لـ(كونا) ان هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تحلية مياه البحر وخلق فرص ومشاريع بحثية مشتركة بين البلدين لتعزيز وتوطين صناعة تحلية المياه من أجل استدامة المياه العذبة واستمرارية توفيرها على المدى البعيد مع تنويع مصادر المياه وخفض الأعباء الاقتصادية والآثار البيئية لعمليات التحلية ولتحقيق الأمن المائي.

وبيّن أن أوجه التعاون في إطار هذه المذكرة تشمل مجالات الاستثمار في الملكية الفكرية لدى البلدين وتوطين الهندسة المتقدمة في صناعة الأغشية وتبادل الخبرات في تأسيس وانشاء مختبرات متخصصة لصناعة الأغشية.

وأضاف أن اوجه التعاون تشمل ايضا تطوير قدرات الموارد البشرية عبر إقامة برامج تدريبية مشتركة وتبادل زيارات الخبراء والباحثين وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمنتديات العلمية المشتركة والتعاون في تنفيذ أبحاث تطبيقية مشتركة في مجال تحلية المياه.

