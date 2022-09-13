مجلس الوزراء: منح المبادرين عاماً لسداد المستحقات

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ«النهار» عن أن مجلس الوزراء أقر منح المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فترة سماح سنة لسداد مستحقات الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات، بعد أن تقدم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية عبد الوهاب الرشيد بطلب من مجلس الوزراء لإعطاء فترة سماح لمدة سنة من سداد المستحقات لمبادري الصندق لإجراء إعادة هيكلة كاملة للصندوق وتفعيل مواد قانونه. وبينت المصادر أن ممثلي المبادرين اجتمعوا مع وزير المالية، وطالبوا بضرورة تطبيق وتفعيل مواد القانون 98/2013 الخاص بالصندوق الوطني، حيث أشاروا إلى أن التمويل لا يمثل سوى 20 بالمئة من عمل الصندوق وأن 80 بالمئة المتبقية من الصندوق الوطني تتمثل في: الحصول على الأراضي وتسويق المنتجات واحتضان المشاريع ودعمها من قبل الجهات الحكومية المعنية. وأشارت أن المستفيدين من تلك المبادرة يتراوح عددهم بين 800 إلى 900 مبادر، مستدركة أن المطالب بتفعيل مواد القانون وتقديم الدعم والتنمية للمبادرين من بين الركائز الرئيسة التي تعزز قدرة المبادرين على سداد ما عليهم من أقساط للصندوق.

وحصلت «النهار» على الكتاب المقدم من المبادرين لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حيث تقدم المبادرون بعدد من المطالب شملت ما يلي :

1- تأجيل فترات السماح والسداد والإستقطاعات على جميع المبادرين المموليين لحين تطبيق وتفعيل جميع بنود قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم (98) لسنة (2013) وتعديلاته.

2- تطبيق المادة 25 من قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي نصت على سداد التمويل بما لا يتجاوز 15 سنة دون ذكر او ادخال فترة السماح من ضمنها، ونص القانون في البند 2 والبند 5 من المادة 26 على فترات السماح بمدة لا تقل عن سنة ولا يزيد عن ثلاث سنوات، وما يتم تطبيقه هو بأقل مراعاة ممكنه للمبادر، فنطالب باحتساب فترات السماح والسداد بشكل منفصل وفقا لفصل القانون بذكرها بمادتين منفصلتين، (3 سنوات سماح بالإضافة الى 15 سنة سداد).

3- تطبيق البند 2 والبند 5 من للمادة 26 فقد نصت على فترات سماح لمبلغ التمويل الحاصل عليه المبادر لا يقل عن سنة ولا يزيد عن ثلاث سنوات، ونطالب بأن تبدأ فترة السماح بصرف واكتمال جميع دفعات التمويل المقررة وفقا للعقد. وفي حال طلب المبادر لزيادة في مبلغ التمويل، يكون للزيادة فترات سماح لتلك الزيادة تطبيقا لنص القانون. ونود التنويه بأن ما يتم تطبيقه حاليا هو تضييق لأقل حقوق بتفسير تلك المواد لغير مصلحة المبادر.

4- الموافقة على زيادة طلبات التمويل للمبادرين الممولين على حسب حاجة المشروع وتكون الموافقة والصرف خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب لضمان نجاح المشاريع وإستمرارها وعدم تعثرها.

5- تطبيق البند رقم (11) من المادة رقم (5) والتي تنص على أن مبلغ التمويل (500 ألف دينار) وذلك منذ تعديل القانون في شهر أبريل لسنة 2018 وفتح باب التمويل لمن تم رفض زيادة تمويلهم سابقاً بحجة أنَ سقف التمويل (400 ألف دينار) حسب حاجة مشروعه وجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية والإعلان عنها بشكل واضح وشفاف.

6- السماح لحضور المبادرين في لجنة التقييم ولو لمرة واحدة للرد على الاستفسارات واختصاراً للوقت حيث تعد هذه المرحلة حرجة جدا لضمان إستمرارية المشاريع ولعدم إضاعة الوقت واختصاراً للدورة المستندية حتى يتسنى مناقشة ما هو غير واضح وتجنباً لتأخير إنجاز المعاملات لأسباب ثانويه ليست ذات أهمية والتي يتم على أثرها تأخيرالموافقة وهذا التأخير يتسبب بزيادة تعثر المبادرين.

7- طبقاً للمادة رقم (5) البند رقم (3) والذي ينص على (أن يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع وإذا كان موظفاً يمنح بناءً على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثنى في هذه الحاله من حضر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودتة إلى الوظيفة العامة) فإنه يجب السماح للموظفين بالرجوع إلى وظائفهم مرة أخرى ووضع آليه لإدارة المشاريع واستلامها من قبل الصندوق.

8- تمكين المبادرين المتعثرين من تسليم المشاريع التي يرغب المبادرين بتسليمها وادارتها من قبل الصندوق لحين إزالة عوامل التعثر او تصفيته حسب القانون طبقاً للمادة رقم (28) من القانون ولائحتة التنفيذية.

9- بناءً على المادة رقم (10) والبند رقم (9) من المادة رقم (30) فمن الواجب أن تكون مدة إستثمار المحل موازية لمدة رعاية الصندوق الوطني للمبادر.

10- تحديد موعد لاستلام المبادرين الفعلي للأراضي والبدء في إجراءات توزيع الأراضي الصناعية والتجارية والزراعية المتاحة دون مماطلة والتي تم استلامها من قبل الصندوق من الجهات الحكومية (العارضية الصناعية؛ سوق الصفافير،، الصبية ) وإحتضان المشاريع الصناعية داخلياً لدى حاضنات الصندوق الوطني لحين توفير وتجهيز الأراضي طبقاً للمادة رقم (23).

11- مخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة لتطبيق المادة 87 من قانون المناقصات رقم 74 لسنة 2019 ومتابعة تطبيق الماده المذكورة أعلاه فيما يخص المقاول المحلي والأجبني بأن يخصص (10%) لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمقاول باطن حيث لم يتم تطبيق هذه المادة إلى الآن ولم يتم مخاطبة الجهات المختصة لتفعيلها.

12- نصت المادة 29 على (... ويجوز للمبادر أو لصاحب المشروع إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الصندوق وفق أسس وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية ).

13- نصت المادة 23 والمادة 24 على مراحل دعم المشاريع، والخدمات المقدمة في كل مرحلة، إلا أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد باشر في البدء الخدمات، ومنذ سنة 2017، لم يتم تفعيلها أو تطبيقها، ونطالب بتطبيق مراحل دعم المشروعات والاستفادة من التجارب العالمية لإطلاقها بما يتناسب وطبيعة كل نشاط.

14- نص البند 5 من المادة 5 على أن يكون الدعم (... سواء بالإقراض أو المشاركة أو المساهمة...) ونصت المادة 11 من قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على استثمار براءات الاختراع المقدمة من المبادرين، ونص البند 17 من المادة 16 على (تأسيس الشركات ذات العلاقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المساهمة فيها بغرض تحقيق أهداف الصندوق)،

15- إعادة تأهيل فريق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الكفاءات وتطوير النظم الالكترونية وتعديل اللوائح بما يرقى الى وجود نظم محاسبية وتنظيمية عالمية مثل البنوك وإلغاء أي اعتماد على النظام الورقي أو التقييم المزاجي والشخصي لمعاملات المبادرين وذلك لانعكاسه على المبادرين وعدم تأخيرهم في اروقة الصندوق.

كما طلب المبادرون في كتابهم المقدم لوزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المتسببين في تعثر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الجهات المختصة والتحقيق معهم بهذا الخصوص والذي أدى إلى تدهور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعثرها وأشار المبادرون في كتابهم إلى جوانب القصور التي شابت غياب تطبيق وتفعيل مواد القانون رقم 98/2013 والتي شملت:

? عدم وجود لجنة استشارية تقوم بإجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق وإقتراح تطوير أدائه والتي تتكون من خمسة أعضاء من المستشارين العالميين للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن الخبراء المحليين الكويتين من ذوي الاختصاص والخبره وذلك طبقاً المادة رقم (17) من القانون رقم (98) لسنة (2013) وتعديلاته.

? عدم تطبيق وتفعيل بنود قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم (98) لسنة (2013) وتعديلاتة، ما أثر بالسلب على المبادرين ووزيادة تعثرهم وسلب حقوقهم المشروعة التي أتاحها لهم القانون.

? التفسيرات الخطأ لبنود القانون والتي ساهمت في الإضرار بالمبادرين وبمصالحهم والتي كان لها العامل الكبير في تدهور مشاريع المبادرين وتعثرها.

? عدم مواكبة الصندوق الوطني للتطور التكنولوجي بما يراعي المبادر وحساسية بياناته وحساباته كما هو المستخدم لدى أي من الجهات التي تقدم الخدمات للجمهور.

? عند مراجعة الصندوق الوطني لأي معاملة فإن القرارات دائما لدى المدير العام ويتم مراجعة أغلب المبادرين بشكل شخصي له بتدرج وتغير منصبه، مما يدل على انفراده بمصير المبادرين.

