«فوربس»: «وفرة للاستثمار الدولي» ضمن أكبر 30 شركة لإدارة الأصول

مال وأعمال

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية الثانية لأكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022، لتسلط الضوء على شركات الأصول الكبرى والمستقلة، التي تعمل على زيادة الاستثمارات في الشرق الأوسط.

وارتفع إجمالي الأصول المدارة للشركات القائمة إلى 316 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 265 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 19.2%. ومن بين 30 شركة مصنفة، تتبع 15 منها لبنوك تجارية.

وقد جاءت شركة وفرة للاستثمار الدولي في المركز العاشر، في تصنيف أكبر 10 شركات لإدارة الأصول هذا العام، بفضل تعيين بنك بوبيان الشركة كمنسق عالمي، ومدير إصدار مشترك لصكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في مارس 2022.

بينما تصدرت القائمة الأهلي المالية، ومقرها السعودية، بإجمالي أصول مدارة قيمتها 72.6 مليار دولار. تليها في المركز الثاني شركة إنفستكورب البحرينية، بإجمالي أصول مدارة بلغت 40.4 مليار دولار، ثم شركة الرياض المالية السعودية في المركز الثالث مع إجمالي أصول مدارة بقيمة 24.3 مليار دولار.

