«بوبيان»: إطلاق برنامج تدريبي من «Boubyan Accelelator»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن بدء إطلاق مرحلة البرنامج التدريبي للمشاريع والشركات المؤهلة لاستكمال مشاركتها في برنامج بوبيان لتسريع الأعمال، الذي أطلقه البنك أخيرا بالتعاون مع Fintech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي، وذلك خلال حفل حضره أعضاء الإدارة العليا لبنك بوبيان ورجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ Fintech Hive إلى جانب مجموعة من شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق المحلي والخليجي.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري: «يسعدنا أن نعلن عن بداية البرنامج التدريبي للمؤهلين من المجموعة الأولى ممن وقع عليهم الاختيار لاستكمال المسيرة في برنامج بوبيان لتسريع الأعمال، الذي يستهدف الشركات الناشئة الإقليمية التي تتطلع للعمل في الكويت لمساعدتها على إطلاق أفكارها وتسريع تطبيقها».

وأوضح التويجري أنه تم اختيار 10 من المشاريع والشركات الناشئة من أصل 250 مبادرا تقدموا للانضمام إلى برنامج بوبيان لتسريع الأعمال منذ الإعلان عن انطلاقه لأول مرة في الكويت، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في دولة الكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال. وأضاف، «خلال مرحلة التدريب سيخضع المؤهلون الى برنامج تدريبي مكثف ومبتكر يساعدهم في إطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقها، وهو ما يعزز دور بنك بوبيان في دعم الشركات الناشئة، خاصة تلك التي تمتلك مبادرات مميزة ومشاريع يمكن أن تحقق نجاحا كبيرا وفائدة لمختلف قطاعات المجتمع انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية».

«فينتك هايف» دبي

وفي هذا الصدد، قالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ «فينتك هايف»: «بصفتنا أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وانطلاقاً من رؤيتنا التي تهدف إلى ربط التقنيات المالية وتطويرها وتعزيز مفاهيم الابتكار وبناء الشراكات، يسعدنا دائماً أن نكون أول الداعمين لمبادرات وبرامج تسريع الأعمال في المنطقة التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في ازدهار الاقتصادات الوطنية والارتقاء بأداء قطاع التكنولوجيا المالية.

وأضافت «كما يسرنا التعاون مع برنامج بوبيان لتسريع الأعمال، ومشاركة خبراتنا معهم بما يتماشى مع استراتيجياتنا الطامحة إلى الارتقاء بمستقبل القطاع المالي وتنمية المواهب من خلال تقديم الدعم المتواصل ضمن أعلى المعايير العالمية».

من جانبه، أكد التويجري أن اختيار المبادرات الشبابية العشرة المنضمة للبرنامج والتي كانت مشروطة بتضمنها للجانب التكنولوجي، تمت على أساس التنوع في المجالات، والتي شملت التعليم الرقمي والتكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية بالاضافة إلى معيار موقع تواجد المشروع والتي ضمت مشاركات من الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وضمت المشاريع التي شملها البرنامج في مجال التكنولوجيا المالية Enabill من الكويت، وكل من XPENCE وEdfundo من دولة الإمارات العربية المتحدة بالاضافة إلى Money Loop من المملكة العربية السعودية. أما في مجال التعليم الرقمي فتم اختيار Kashkool Educational من الكويت.

وفي مجال التجارة الرقمية وغيرها من المجالات التكنولوجية المشاركة في البرنامج شملت كلا من Tdalal وBookr Co. وPunch App وMnasati وLooksie من الكويت.

وأوضح التويجري انه من خلال برنامج بوبيان لتسريع الأعمال، سيعمل البنك على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركات الناشئة وتطويرالتكنولوجيا المستخدمة في خدماتها، فضلاً على تقديم العديد من ورش العمل واقامة الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة المؤهلة بالتواصل مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق المحلي والخليجي بهدف عرض مشاريعهم. إلى جانب دعم هذه الشركات في انجاح جهود التسويق والحسابات والإدارة المالية الخاصة بها بما يعزز ريادة الأعمال ضمن القطاع التكنولوجي الواعد.

دور بوبيان المميز

من ناحية أخرى، نوه التويجري إلى أن إدارة بوبيان تؤمن بالأهمية التي باتت تحتلها الشركات الناشئة كونها لا تقل أهمية وفاعلية على المستوى الاقتصادي عن الشركات العريقة والمعروفة، لاسيما ان هذه الشركات تتصف

بقدرتها الفائقة على تحقيق النمو وزيادة الأرباح، لذلك يمثل دعم نمو قطاع الشركات الناشئة ركيزة بالغة الأهمية لتعزيز منظومة الابتكار.

وأكد أن البرنامج سيعمل على تسريع دورة حياة الشركات الناشئة الإبداعية الحالية والمستقبلية والتي بدأت في دخول السوق الكويتي أخيراً، وذلك من خلال تزويد هذه الشركات بالخبرات اللازمة وتطبيقها ضمن مجال عمل كل منها خلال أشهر قليلة. مشيراً إلى أن قطاع الشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا يشهد نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن بنك بوبيان أخذ على عاتقه دعم مختلف المشاريع الشبابية الكويتية في مختلف القطاعات والمجالات بما يحقق أهدافها في النمو والتوسع، مشيراً إلى أن الكثير من التطبيقات والمشاريع الرقمية في الكويت كان للبنك دور رئيسي في دعمها ونجاحها.

وأضاف التويجري: «من هذا المنطلق يسعى البنك إلى توظيف التكنولوجيا بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المالية، وإلى تشجيع الشركات الكويتية الناشئة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا ومن كل الخبرات والامكانات التي سيضعها بوبيان بين أيديها من خلال عضويتها في برنامج بوبيان لتسريع الأعمال».

إعادة هيكلة بعض الإدارات

قال التويجري ان البنك قام بإعادة هيكلة بعض إدارات وأنشطة البنك وآلية العمل الداخلية بما يتناسب مع هذه التطورات مع استحداث إدارة جديدة للقيام بمهام ربما لم تكن موجودة اصلاً أو لم تكن بالحجم الذي هي عليه الآن وكمثال على ذلك فقد انشأنا مركز الابتكار والإبداع INNOVATION CENTER.

قوة الإستراتيجية

على مدار السنوات الاخيرة تمكن بوبيان من الاستحواذ على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بسبب قوة الاستراتيجية التي وضعها لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية رقمية ونمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بكل قنواتها سواء عبر الانترنت او الهواتف الذكية. حالة استثنائية يؤكد التويجري دوما «رحلتنا مع الخدمات الرقمية تمثل حالة استثنائية تمكنا خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية».

«Nomo Bank» تجربة مميزة

يمثل Nomo Bank تجربة مميزة لبنك بوبيان، حيث تتيح تجربة البنك الحديث المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكلٍ أساسي للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية، وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم.

التعاون مع مركز دبي المالي

في ديسمبر الماضي وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لاطلاق برنامج «مُسرعة بنك بوبيان» بهدف تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكل شكالها في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مُسرعة أعمال للشركات الناشئة في الكويت.

«فنتك هايف» أول وأكبر مُسرعة للتكنولوجيا

«فنتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي يعتبر أول وأكبر مُسرعة للتكنولوجيا في اقليم الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا MEASA والذي يدعم الشركات الناشئة ويُسرع نموها من خلال إطلاق وإدارة العديد من الدفعات مما أسهم في تسريع العديد من أفضل الشركات الناشئة في المنطقة.