«إيكويت» نالت براءة الاختراع التقنية العالمية الثالثة

مال وأعمال

أعلنت مجموعة «إيكويت» عن حصولها على براءة اختراع عالمية مرموقة جديدة هي الثالثة للشركة على الصعيد الدولي عن اختراعها المتمثل بروبوت الصيانة المتنقل لفحص مستوى كفاءة وسلامة الأماكن المغلقة. ويهدف الروبوت المبتكر إلى رفع مستويات السلامة والكفاءة والجودة أثناء صيانة المرافق التابعة للمجموعة.

ونجحت المجموعة في تسجيل براءة الاختراع في المكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لهذا الروبوت الذي قام بتطويره فريق من مهندسي «ايكويت»، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.

ويُظهر الاختراع التزام «إيكويت» الراسخ بالابتكار ومساعيها المستمرة لتعزيز البيئة التقنية التي تكفل حصول التقدم المنشود في رأس المال البشري. ويتيح الروبوت الجديد قدرة أعلى للوصول إلى المواقع المحصورة أثناء عمليات الفحص والصيانة، وذلك دون تدخل بشري، مما يعني ضمان الالتزام بمعايير السلامة والكفاءة الصارمة في جميع جوانب العمل. ومن جانب آخر فهو يرتقي بالتنمية المستدامة نظراً لقصر فترات توقف وحدات التصنيع أثناء فترات الصيانة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وهو ما يؤكد التزام إيكويت بالجودة في منتجاتها وعمليات التصنيع ومواردها البشرية، بإضافة القيمة من خلال التغلب على العقبات وتحفيز التحسينات المستمرة في كل ما تقوم به الشركة.

وبهذه المناسبة، أكد د. سلمان العجمي نائب الرئيس لشؤون الخدمات الفنية في مجموعة «إيكويت»، إن المجموعة لطالما حفّزت ثقافة الابتكار بهدف تعزيز مسيرة التقدّم الدائم والتطوير الفعال فيها كجهة عالمية رائدة. كما وصف الاختراع بأنه «قفزة نوعية ومهمة» في استخدام التقنيات المتطورة الفعالة لدعم الصيانة المتقدمة، مؤكّدًا أن أثرها قابل للقياس وأن منافع هذا الحل الروبوتي المبتكر «لن تقتصر على ضمان سلامة الموظفين، وإنما تمتدّ لتشمل تحسين مستويات الإنتاج وخفض التكلفة وتسريع إنجاز العمل». وتقدّم د. العجمي، بالنيابة عن مجموعة إيكويت، بالتهنئة إلى «فريق المهندسين ولكل من لعب دورًا مهما في هذا الإنجاز».

