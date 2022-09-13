مال وأعمال

عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية. كما تواصل بورصـة الكويـت خطتهـا الاسـتراتيجية وذلــك بهــدف خلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة، حيــث قامـت بتنفيـذ العديـد مـن الخطـوات لمواكبـة الممارسـات والمعاييـر العالميـة من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسع قاعدة المستثمرين، وتطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، اضافةً الى تطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية.

