إدارة الثروات تعزز المكاسب مع تقلب الأسواق

مال وأعمال

إدارة الثروات ليست مجرّد نصيحة استثماريّة، بل تتخطى النصيحة إلى أسلوب شامل، يتضمن تصميم استراتيجيّات استثماريّة تلبي الأهداف الفريدة للأثرياء.

وتبدأ إدارة الثروات بالفهم الشامل للوضع المالي لكلّ مستثمر وأهدافه، وتتبع عمليّة منظمة قد تشمل التخطيط الاستثماري وإدارة المخاطر والتخطيط التقاعدي والتخطيط للإرث والتخطيط الضريبي وإدارة الميراث للحفاظ على الثروة وتنميتها. وتختلف حاجة المستثمرين من فرد إلى آخر، وقد يتطلّب البعض الحصول على دخلٍ ثابت، فيما يحتاج آخرون إلى تدفقات دخل تدعم نمط حياتهم في التقاعد.

وبناء على هذه الاحتياجات، فإن كلّ عميل يستهدف حلاّ استثمارياً فريداً يستلزم تخطيطاً مكثفاً، ويأخذ مدير الثروات في الاعتبار الظروف الفريدة لكلّ مستثمر.

وكشف مؤشر «Bloomberg Billionaires Index»، أنّ تراجع أسهم التكنولوجيا وارتفاع التضخم أدى إلى خسارة حوالي 1.4 تريليون دولار من ثروات أغنى 500 شخص في العالم في النصف الأول من 2022. ويساعد مديرو الثروات المتمرّسين باستباق أحداث السوق من خلال مراجعة المخاطر وعوائد المحافظ الاستثمارية وتحديد الحاجة لأي إجراءات لمواجهة المخاطر الناشئة.

وترى شركة إدارة الثروات في الخليج «The Family Office»، أن هذه العمليّة المنظمة ضمن خطوات كثيرة تساعد في الحفاظ على ثروة العملاء وتنميتها.

وقالت: «يجب أن يقوم مديرو الاستثمار بمساعدة عملائهم في وضع إستراتيجيّة مخصّصة لثرواتهم مع تعديلها وفق تغير الظروف»، مضيفة أنها قامت ضمن عملياتها بتفصيل هذه العمليّة المنظمة ضمن خطوات كثيرة تساعد في الحفاظ على ثروة العميل وتمنيتها.

وتضمنت خطوات «The Family Office» تحديد القابلية على تحمل المخاطر، لمعرفة مدى قدرة العميل على تحمل المخاطر عبر استبيان يوضح مدى الاستجابة لهذه المخاطر.

أما الخطوة الثانية فهي توزيع الأصول، وذلك بناءً على مدى تحمل المخاطر والفهم المعمّق لأهداف المستثمر المالية وأصوله، حيث يقدم المستشار المالي اقتراحاً لتوزيع الأصول مع مراعاة احتياجات السيولة والدخل ودرجة تحمّل المخاطر وتوزيع الأصول والعوائد المتوقعة والتدفق النقدي المتوقع لمدة الاستثمار المحددة.

وفي الخطوة الثالثة يتقصّى مدير المحفظة عن كلّ صفقة ويقيّم مزاياها ومخاطرها. وتُستخدم هذه الصفقات لبناء محفظة منوّعة انطلاقاً من تقييم مخاطر المستثمر.

وذكرت «The «Family Office أنها أطلقت في بداية 2022 منصة رقميّة لإدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي تتيح الاطلاع على فرص استثمار عالميّة في الأسواق الخاصّة وإنشاء محفظة مخصّصة وتصوّر أدائها لأكثر من 10 أعوام.

