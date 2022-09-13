يلين: الاقتصاد الأميركي سيتغلب على خطر الركود

مال وأعمال

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة تواجه «خطر» حدوث ركود، حيث إن معركتها ضد التضخم قد تبطئ اقتصاد البلاد، لكن لا يزال من الممكن تجنب حدوث ركود خطير. وأشارت إلى أن ركود الاقتصاد الأميركي يمثل «خطرا» عندما يقوم الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم. وأضافت يلين: «لذلك من المؤكد أن هذه مخاطرة نراقبها.. لكن لدينا سوق عمل قوية جيدا، وأعتقد أنه من الممكن الحفاظ على ذلك». وتابعت: «سوق العمل يبقى متوترا جدا مع نقص كبير في اليد العاملة، فقد ارتفع معدل البطالة بعض الشيء في أغسطس». ولفتت إلى أنها لا تزال متفائلة بأن الاقتصاد الأميركي سيتمكن من التغلب على الركود الاقتصادي.