نفطيون: فرض سقف أعلى للنفط الخليجي.. «مستحيل»

مال وأعمال

دول مجلس التعاون الخليجي لديها من القوة واستقلالية القرار ما يجعلها قادرة على التحكم في الانتاج والأسعار عالمياً باعتبارها الأكثر تأثيراً في تحالف «أوبك+»، هذا ما أكد عليه عدد من خبراء النفط عبر «النهار»، مشيرين إلى أن ما يحكم سياسات الدول هي مصالحها والقدرة على تعظيم مواردها.

وبينوا أن الحديث عن تحديد سقف أعلى لأسعار النفط الخليجي ضرب من الخيال خلال العشرين عاماً المقبلة، مشيرين إلى أنه لن يمكن الاستغناء عن النفط كمصدر رئيسي للطاقة رغم وجود بدائل أخرى للطاقة.

ولفتوا إلى أن الاستغناء عن النفط والغاز الروسي لن يكون بالأمر السهل، فالدول الأوروبية تعتمد على الغاز الروسي في التدفئة، وأن الاحتياطي العام للغاز الأوروبي سينفد بحلول مارس المقبل، وذلك بافتراض درجات حرارة تتراوح بين 8 إلى 10 درجات وهي توقعات متفائلة.

وبينوا أن فكرة قيام مجموعة السبع الصناعية بفرض سقف أعلى للنفط الخليجي أمر لا يمكن حدوثه بناءً على المعطيات العالمية والإقليمية الحالية، متسائلين : كيف يمكن فرض هكذا توجه على تحالف في وقت فشلت فيه تلك الدول على تطبيقه على دولة واحدة وهي روسيا.

واستدركوا بالقول إن السياسات الأميركية المتحيزة مع أوكرانيا ضد روسيا وجدت دولاً أخرى تقف مع الروس ضد أوكرانيا وعلى رأسها الصين والهند اللتان وقفتا مع روسيا ضد أوكرانيا، بل إن دولاً قامت باجراء مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا خلال فترة الحرب.

وقالوا من الصعوبة بمكان تطبيق الفكرة، كونها «سياسية» أكثر منها «فنية»، كما أن طرحها لن يجعل روسيا تقف مكتوفة الأيدي، وأيضاً سيكون هناك رد من تحالف «أوبك +»، موضحين أن المعايير البيئية التي تنادي بها الدول الأوروبية ذهبت أدراج الرياح حين تعلق الأمر برفاهية المواطن الأوروبي، حيث أقرت تلك الدول استخدام الفحم ومحطات الطاقة النووية وهو ما يناقض تماما دعوات الاتحاد الأوروبي.

وفيما يلي التفاصيل ..

مراحل تاريخية

بداية، رأى الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط عبد الحميد العوضي أن فكرة تطبيق السقف الأعلى لأسعار النفط لدول مجلس التعاون الخليجي في حكم المستحيل، مبيناً أن الأمر ليس بهذه السهولة وليس بالأمر الجديد .. ففي عام 1974 حاولت أميركا ومعها الدول الأوروبية فرض سعر للنفط، إلا أنها لم تتمكن من ذلك وتحدد السعر بناءً على أساسيات السوق ومنها عامل العرض والطلب العامل الرئيس.

واستعرض العوضي أبرز المراحل التاريخية لتسعير النفط، والتي كان من بينها : قيام كل دولة بتحديد السعر بشكل منفرد بوضع سعر حكومي رسمي osp / gsp ولم تفلح تلك الطريقة في تحديد سعر عادل للنفط عالميا، وتم بعدها الاستعانة بطريقة Net Back والتي تراعي تكلفة نقل النفط الخام و نوعيته اذا كان ثقيلا او متوسطا او خفيفا ونسبة الكبريت والشوائب الاخرى لمناطق الاستهلاك العالمي واحتساب كلفة التكرير واسعار المشتقات البترولية، ويتم على ذلك تحديد السعر المناسب بعد احتساب هامش للربح، وذلك للوصول إلى سعر عادل للنفط الخام بين المستهلك والمنتج و مراعاة ظروف السوق و الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية.

وبين العوضي أن مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى، لم تنجح حتى الآن في فرض سقف أعلى لسعر النفط والغاز الروسي، بل إنها حتى الآن لا تستطيع أن توقف استيراد الغاز الروسي لعدم قدرتها على الاستغناء عنه، لانه الارخص والاقرب اليها، كما انه يصعب تغطية نقص النفط الروسي من مصادر اخرى، كما ان احتياطي النفط والغاز لديها لن يكفيها للاستهلاك في الفترة المقبلة.

20 عاماً المقبلة

وأوضح أن هناك الكثير من المعطيات التي تجعل من الاستحالة لدول أوروبا والولايات المتحدة تحديد سقف لسعر النفط الخليجي ليس الآن بل حتى خلال العشرين سنة المقبلة، لجملة من الأسباب، في مقدمتها أن الطلب على النفط من دول العالم سيظل متزايداً حتى في وجود بدائل أخرى للطاقة والتي لم يتم استخدامها والاعتماد عليها في نطاق واسع.

كما أن الطلب على النفط من قبل الصين والهند اكبر الدول المستوردة للنفط و معهما دول مستهلكة اخرى مثل اليابان وكوريا سيظل متواصلا، وهو الأمر الذي لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للاقتصاد العالمي على المدى الطويل، بل إن كلتا الدولتين الصين والهند تقفان موقفاً متحيزاً واضحا بجانب روسيا ضد حربها مع أوكرانيا، خلافاً للسياسة الأميركية والأوروبية المتحيزة للجانب الأوكراني.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها الكثير من خطوط الدفاع لحماية مصالحها، ولعل قيامها بخفض الانتاج أمر على جانب كبير من الأهمية، على الرغم من الرغبة الأميركية لزيادة الإنتاج وهو الأمر الذي يجعل من «أوبك+» قوة لها استقلالية القرار في تحديد كميات الانتاج العالمي للنفط تراعي فيه التوازن لتحقيق أسعار عادلة ومحفزة للاقتصاد العالمي.

وبين أنه في الوقت الذي تنادي به الدول الأوروبية بالمعايير البيئية وتطبيقها عالمياً، نجدها تتجه إلى تشغيل محطاتها النووية واستخدام الفحم وغيره من الوسائل لتجنب انقطاع الغاز الروسي والتخفيف من آثاره مع احتمال حدوث شتاء أكثر برودة في الفترة المقبلة.

واستدرك أن «أوبك+» تجد نفسها أمام مصالح أميركية لا تمت لها بأية صلة، كما أن الحفاظ على ثروتها النفطية باتت أولوية قصوى لديها، خاصة مع الحظر الأميركي للنفط الفنزويلي والإيراني ووجود عقبات كبيرة تقف حجر عثرة أمام تصدير النفط الليبي الذي لا يصدر سوى نصف كميات المنتجة لديه والبالغة مليون برميل من النفط فقط في حين أن إنتاج ليبيا يصل إلى مليوني برميل من النفط.

145 دولاراً

وتساءل العوضي : كيف يمكن أن تنجح الدول الصناعية السبع في فرض سقف أعلى للنفط الخليجي بينما فشلت محاولاتها في منع استيراد النفط والغاز الروسي كذلك تحديد سقف سعري للنفط الروسي؟ فالسياسات الاميركية تخلق عدم استقرار لاسعار النفط عالميا وتدفع بالاسعار للارتفاع ومن ثم تطلب من دول منتجة للنفط تعديل المسار السعري المرتفع .. ومع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وزيادة العقوبات على روسيا بلا شك ان اسعار النفط على المديين القصير والمتوسط خلال السنتين المقبلتين ستكون بين 125- 145 دولار للبرميل.

نفاد الغاز

ومن جانبه، شدد الخبير النفطي الدكتور عبد السميع بهبهاني أن الدول الصناعية السبع لن يكفيها الاحتياطي العام من الغاز سوى بضعة أشهر فقط حتى نهاية مارس وبعدها ستحتاج تلك الدول إلى الغاز الروسي وبشدة.

وبين بهبهاني أن أكثر التوقعات تفاؤلاً تشير إلى نفاد الاحتياطي من الغاز مع دخول شهر مارس بفرض درجات حرارة تتراوح بين 8 إلى 10 درجات، وقد يكون درجات الحرارة أقل من ذلك في فصل الشتاء.

وبين أن G7 لن تتمكن من فرض تحديد سقف أعلى لسعر النفط الروسي لتناقضه مع منظمة التعاون الأوروبي التي تنادي بحرية التجارة وأن تكون الأسعار عادلة ويحددها العرض والطلب وإلا سيكون هناك تناقض كبير بين ما تنادي به تلك الدول وما تطبقه ما يؤدي لانهيار منظومة التجارة العالمية.

وأوضح أن دول «أوبك +» لديها القدرة على تحديد الكميات المنتجة، ولعل قرارها الأخير أكبر دليل على استقلالية تلك الدول على المدى البعيد.

وأكد بهبهاني أن الحديث عن تحديد سقف أعلى لأسعار النفط الخليجي ضرباً من الخيال ولا يمكن تحقيقه ومن المبكر الحديث عنه.

«انهيار أوبك+».

المستشار النفطي الدكتور أحمد الكوح، بين أن قرار تحديد سقف أعلى لسعر برميل النفط لدول مجلس التعاون الخليجي سيكون قرار سياسي أكثر منه اقتصادي، لافتاً إلى أن متابعة النفط وتنقلاته سيجعل من تطبيق تلك الفكرة أمراً غير قابل للتطبيق.

وبين أننا جميعاً رأينا كيف كان رد فعل روسيا حين استخدمت سلاح الغاز ضد أوروبا وتداعياته الكبيرة على مستويات الأسعار في تلك الدول وبلوغ نسب التضخم مستويات كبيرة هناك. واستدرك الكوح بالقول إن طرح مثل تلك الفكرة سيضر بالتأكيد دول تحالف «أوبك+» وفي حال انهيار هذا التحالف سيحدث انفلات كبير للأسعار.

وأشار إلى أن تحالف «أوبك +» لديه قدرة كبيرة على الفعل، والدليل ما قام به من خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو دليل على قوة أوبك + وقدرتها على تحديد الكميات المبيعة في الأسواق العالمية وكذلك قدرتها على تحديد الأسعار.

ومن جانبه، أوضح الخبير النفطي الدكتور خالد بودي أنه فيما يتعلق بوضع سقف لأسعار النفط والغاز فهذا من الصعب تطبيقه على أرض الواقع، حيث إن الأسعار تحددها آلية السوق والعرض والطلب ولو وضع سقف لسعر النفط لدولة معينة فمن المتوقع أن ترفض هذه الدولة هذا السقف ويمكنها أن تبيع نفطها للدول التي لم يوضع لها سقف لتقوم هذه الدول بإعادة تصديره بأسعار السوق وحتى لو وضع سقف لكل الدول المصدرة للنفط أو الغاز فإنها يمكن أن تتجه إلى بيع نفطها إلى الدول التي لم تضع سقفا أو أن تضع سقفا للبضائع المستوردة من الدول التي حددت السقف.

وقد رفضت فعلا روسيا السقف كما كان متوقعا. لذلك آلية وضع سقف لأسعار النفط والغاز من الصعب أن تطبق على أرض الواقع وهذه الآلية لا تتفق مع طبيعة الأسواق والتجارة الحرة.

