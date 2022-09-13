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مال وأعمال

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وزير الطاقة الروسي: لن نبيع شيئاً بخسارة


قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف إن بلاده افضل ألا تبيع شيئا بدلا من البيع بخسارة، في إشارة إلى فكرة قيام الدول الغربية بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية. وأضاف في تصريحات له: «من المؤكد أننا لن نبيع (شيئا) بخسارة أو بأقل من الكلفة. هذا مستحيل، لن نسمح أبدا بمعاملتنا بمثل هذه الطريقة». وكان قادة دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) أكدوا في قمة يونيو عزمهم على تقليل الاعتماد على الطاقة من روسيا واتفقوا مبدئيا على البدء في تقييد الأسعار للنفط والغاز الروسيين. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من أن فرض سقف على أسعار الغاز المصدر من روسيا ليس له آفاق، وخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق.


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