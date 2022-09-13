«كان يا ماكان» حققت 70 مليون مشاهدة

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حصدت الفنانة روان بن حسين نجاحها المستحق في أغنية «كان يا ما كان» من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبوطالب، والتي طرحتها قبل 5 أشهر، وحققت الأغنية 70 مليون مشاهدة.

ونشرت روان صورة عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام وثّقت من خلالها نسبة التفاعل مع العمل معبرة عن فرحتها بنجاحها.

يُذكر أن روان أهدت الأغنية إلى كل النساء في يوم المرأة العالمي، تكريما لجميع اللواتي مررن بعلاقات فاشلة.

وقالت روان حين أطلقت الأغنية التي صورتها في لبنان، «عندما مررت بتجربة الانفصال كانت الموسيقى ملجئي الوحيد الذي يمدني بالقوة، اليوم هو أسعد أيام حياتي في مسيرتي المهنية، بعدما سجلت أول أغنية لي لأقول وأعبر عن كل ما في قلبي».

