أميرة نجم لـ«النهار»: «تفاصيل» نقلة جديدة ومختلفة

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أكدت الاعلامية اميرة نجم لـ«النهار» ان برنامج «تفاصيل» الذي يعرض حاليا على شاشة تلفزيون الكويت كل يوم ثلاثاء يعتبر نقلة جديدة بالنسبة لها، وانه مختلف من كل النواحي، خاصة الى انها تميل كما يعرف عنها الى البرامج الفنية، ولكن هذا البرنامج يعتبر اجتماعياً وهي فخورة جدا بتقديم برنامج يخص بنات الديرة وايضا الى المرأة الكويتية عموما و كيف تركت بصمة وتتميز في مجالها وتنجح وتبدع وترفع اسم الكويت في كل المجالات.

واضافت في تصريحها قائلة: يتجه برنامج «تفاصيل» الى جميع المجالات التي تضم هذه الكفاءات، سواء كانت في مجال الطب او القانون او الاعلام او الرياضة وغيرها، وهذا ما احرص عليه من خلال اعدادي بالاضافة الى التقديم ان اغطي قدر المستطاع تلك المجالات المختلفة. ومن خلال «النهار» اوجه الشكر الى فريق العمل ككل الذي ترجم على ارض الواقع المحبة والتقدير والسعي ان يكون برنامجنا افضل وايضا الى المخرج طارق المعمري الذي اوجه له الشكر فهو اهتم بادق التفاصيل وان اظهر بشكل افضل والبرنامج لقي اصداء جميلة خاصة ان من اقابلهم هم وجوه جديدة وانا اشكر الجهات المعنية وايضا اشكرهم على الثقة بتلفزيون الكويت.

وقالت ايضا: احب التنوع في البرامج التي اقدمها ودائما اقول ان المعد الشاطر يبدع في كل المجالات عبر البحث والقراءة والحديث مع المختصين وهذه الامور تساعد المعد في ان يكون لديه معرفة وخلفية واسعة عن المجال الذي يود ان يخوض فيه ويعد له، لان المعد يجب ان يكون ملما بكل الامور المتاحة له، وبالتالي لن يقف عند نوعية معينة من البرامج بل يتنوع في برامج مختلفة.

وعن خطوة تقديم البرنامج قالت: الحمدلله هذه خطوة جديدة ونوعية لي في التلفزيون مع العلم انني اقدم في الاذاعة مثل مسار هذه البرامج وسعيدة انني في الحقيقة اتحدث واركز من خلال برنامجي على المرأة الكويتية وماذا اعطت.. وايضا اسلط الضوء عليها واين هو مكانها وهذه أجزاء من العمل والخاص لشريحة مهمة من العنصر النسائي من فئة 40 إلى 60، وحاولنا نغطي هالمساحة من الشريحة على خارطة البرامج على القناة الأولى

وعن جديدها في اذاعة الكويت قالت: قدمت خلال هذه الدورة برنامج «مشتاقين» مع الزميل مشعل معرفي على اثير كويت fm 103,7 كل يوم احد من اسبوع الساعة 9 مساء نستضيف فيه كل النجوم الفنانين المغنين الممثلين الاعلامين الملحنين الشعراء نسمع اخبارهم سواء داخل الديرة او بالخليج او بالعالم العربي وفعلا استضفت وائل جسار وفتحية العجلان وجمال الردهان ورويده المحروقي وعبدالله بالخير وسعيد بن سالم.

