أفلام القضايا الإنسانية والاجتماعية في الدورة الثانية لـ«الأمل السينمائي»

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«اخترنا أن يكون هذا العام التفكير خارج الصندوق لنقدم فكرة جديدة وغير مسبوقة على مستوى أوروبا والعالم.. من خلال دعوة صناع الأفلام وأعضاء لجان التحكيم والفنانين المكرمين والإعلاميين لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في دورته الثانية بقاعة سينما «فيدريكو فللينى» التي تحمل اسم المخرج وفنان السينما الإيطالية الراحل الكبير والتي تقع ضمن استوديوهات «شنيشيتا» الشهيرة في العاصمة الإيطالية روما.

بهذه الكلمات عبر الفنان اللبناني فادي اللوند رئيس «مهرجان الأمل السينمائي» عن فكرة وفلسفته للدورة الثانية للمهرجان، والتي ستنطلق 27 سبتمبر الجاري، والتي تقام تحت شعار «سينما بلا حدود- من روح الاتحاد الأوروبي».. وكشف «اللوند» عن جانب كبير من تفاصيل هذه الدورة وقال: ستشهد مسابقات رئيسية تتنافس على جوائزها أفلام مهمة تعالج القضايا الإنسانية التي تتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يعيشون ظروفا اجتماعية غير عادية.. من خلال السينما والإبداع.

وأكد أنه ستكون هناك أفلام أخرى متنوعة من حيث الجودة والتميز.. مشيرا إلى أنه ستنطلق رحلة بحرية متميزة في اليوم الثاني للمهرجان على متن باخرة عملاقة حديثة المنشأ «كوستا فيرينزا 2020» التي ستجوب البحر المتوسط من إيطاليا إلى فرنسا وإسبانيا ضمن 6 مدن مختلفة وعاصمتين هما «روما» إيطاليا و«برشلونة» إسبانيا فضلا عن مدينة «مارسيليا» الفرنسية التاريخية. وإلى جانب ما تحمله هذه العواصم من ثقافات وعادات وتقاليد متنوعة وتمتعها بجمال الطبيعة الأوربية الساحرة سيتم توزيع عروض جميع أفلام المسابقة الرسمية للمهرجان في كل مدينة ودولة سيتم زيارتها خلال انعقاد المهرجان، وتم ذلك من خلال التعاقد مع قاعات سينمائية كبيرة في هذه المدن والعواصم، وذلك من أجل صنع حالة من الاندماج والتنوع وتوصيل أهداف المهرجان إلى أكبر عدد من الجمهور وإسماع أصوات من لا صوت لهم من خلال شاشات السينما التي تعبر نافذة كبيرة تطل على العالم بأكمله.

هذا وقررت إدارة المهرجان تكريم عدد من الفنانين والنجوم المصريين في هذه الدورة على رأسهم ليلى علوي.. والفنان أحمد بدير والمخرج هاني لاشين.. وذلك من خلال حفل افتتاح المهرجان.. أما حفل الختام وتوزيع الجوائز فسيكون على متن مسرح الباخرة «كوستا فيرينزا» مساء يوم 4 أكتوبر المقبل ثم العودة إلى «روما» مع الفائزين والمكرمين وضيوف المهرجان في اليوم التالي.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الأولى «لمهرجان الأمل السينمائي»، والتي انطلقت العام الماضي قد شهدت عرض 34 فيلما ضمن مسابقاته الرسمية وسلطت الضوء على قضايا ذوي القدرات الخاصة «أصحاب الهمم» وأخرى طرحت وناقشت قضايا المرأة والطفل وغيرها من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة.. كما قدم المهرجان في دورته الماضية تكريما خاصا للفنانة إلهام شاهين والفنانة اللبنانية كارول سماحة والنجمة الفرنسية برجيت ساى..

ومن المتوقع أن تشهد الدورة الحالية من عمر المهرجان نجاحا أكبر وانتشارا أوسع بعد أن تم تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كورونا» والتي أقيمت الدورة السابقة في ظل وجودها.

