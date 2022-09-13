«الأقصر» للسينما الأفريقية أعلنت تكريم الفنانة هالة صدقي

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أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن أول تكريمات الدورة الثانية عشرة، التي ستقام في الفترة من 3 إلى 9 فبراير 2023 وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان في بيان: «سنكرم النجمة المصرية هالة صدقي لرحلتها الفنية الممتدة منذ الثمانينيات وحتى الآن، ولتميزها في الأداء بالسينما المصرية من خلال عدة أدوار مع كبار المخرجين أمثال يوسف شاهين وعاطف الطيب ومجدي أحمد علي».

فيما قالت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان، إن النجمة المصرية هالة صدقي يصل مجموع أعمالها الفنية حوالي 160 عملاً فنياً ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، وهي فنانة متنوعة لها أسلوبها الخاص في التمثيل، فهي تمتلك أدوات كثيرة كممثلة، ولديها قدرة فائقة على التنوع والتلون وتقديم جميع الألوان الأدائية ما بين التراجيدي والكوميدي، وقدمت للسينما المصرية ما يزيد على 30 فيلما، ومن أشهر أعمالها: الهروب، قلب الليل، يا دنيا يا غرامي، هي فوضي، إسكندرية نيويورك، آخر ديك في مصر.

وأشارت الحسيني إلى أن الفنانة صدقي قدمت أعمالا كثيرة متميزة في مجال الدراما منها: رحلة المليون، سنبل بعد المليون، أرابيسك، زيزينيا، شارع المواردي، أوراق مصرية، عرفة البحر، عفاريت عدلي علام، ونوس، وقدمت أيضا عددا من العروض المسرحية تصل لـ5 أعمال منها «727» و«الصعايدة وصلوا» و«اعقل يا مجنون»، وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن فيلمها «آخر ديك فى مصر»، وذلك فى حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان جوائز السينما العربية.

وعبرت النجمة هالة صدقي عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقالت إن المهرجان له معزة خاصة لديها، لافتة إلى أن «هذا المهرجان وُلد على يدينا أنا ومجموعة من الفنانين الداعمين له منذ بداياته وأنا كنت من أوائل الداعمين له والحاضرين دوراته الأولى لاقتناعي بفكرته وخصوصيته، وسعيدة جدا برسوخه واستمراره برغم خروجه في توقيت عصيب عام 2011، وأنا متحمسة جدا وداعمة لهذا المهرجان لأنه يربطنا بأفريقيا ومن خلاله نشاهد سينما بعيدة عنا نتعرف عليها وعلى ثقافات وهموم الشعوب الأفريقية المختلفة، فهو يشكل عمقا ثقافيا فنيا وسينمائيا كبيرا».

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان الكبير محمود حميدة، وأسسته وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من الوزارات المصرية للثقافة والسياحة والشباب والخارجية، كما يحظى المهرجان بدعم من نقابة المهن السينمائية.

