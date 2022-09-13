«Beast» لـ إدريس إلبا حقق 38 مليون دولار حول العالم

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حقق فيلم الإثارة والتشويق الجديد «Beast»

لـ الممثل العالمى إدريس إلبا إيرادات وصلت إلى 38 مليوناً و628 ألف دولار منذ طرحه يوم 19 أغسطس الماضى، بـ عدد من دور العرض حول العالم، الفيلم الجديد من إنتاج شركة «Universal Pictures».

وانقسمت إيرادات فيلم Beast بين 22 مليوناً و529 ألف دولار في 3743 دار عرض أميركية، و16 مليوناً و99 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم «Beast» حول أب وابنتيه المراهقتين الذين يجدون أنفسهم مطاردين من قبل أسد عازم على إثبات أن السافانا ليس لديها سوى حيوان مفترس واحد.

ويقوم ببطولة فيلم «Beast» كل من إدريس ألبا، ليابويا جونجو، مارتن مونرو، دانيال هادبي، ثابيلو سيبوجودي، كريس لانجا، مدودوزي مافيمبيلا، كريس جكسالابا، كازي خوبوني، ليا جيفريز، ايانا هالي، شارلتو كوبلي.

كما نقل موقع ديلي ميل تصريحات النجم إدريس إلبا لبرنامج The Tonight Show حول صعوبة التمثيل أمام دمية أسد مزيف في فيلم Beast، ونشر الموقع صورة لرجل يرتدي قناعاً يتم تحويله إلى أسد بعد ذلك من خلال المؤثرات البصرية.

وأكد إلبا أنه كان عليه أن يتعلم مجموعة من المهارات ليستطيع التمثيل أمام تلك الدمية وفي نفس الوقت يظهر مدى الخوف منه كأسد.

