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براد بيت ومارغو روبي يجتمعان في بابيلون


بعد Once Upon a time in Hollywood للمخرج كوينتين تارانتينو الذي جمع ?براد بيت? و?مارغو روبي?، وكان يدور حول ممثل يعاني في اقتحام عالم السينما في هوليوود عام 1969، بابيلون للمخرج داميان شازيل يجمعهما من جديد وهو يدور حول صناعة السينما في عشرينيات القرن الماضي.
انها الفترة التي تم فيها الانتقال من الافلام الصامتة الى الافلام الناطقة، يلعب براد بيت دور «جاك كونراد»، وهو نجم سينمائي وصل إلى نقطة في حياته المهنية، حيث بدأ ينظر إلى الوراء ويبدأ في التساؤل عما ينتظره. بينما تلعب مارغو روبي دور ممثلة صاعدة نيلي لاروي.


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