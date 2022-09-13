«ديزني» تكشف عن جديدها في «دي 23 إكسبو»

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كشف النجم الأميركي هاريسون فورد السبت عن الإعلان الترويجي الرسمي الجديد للجزء الخامس المرتقب من سلسلة إنديانا جونز، في اليوم الثاني من مهرجان «دي 23 إكسبو» الذي تقيمه استوديوهات «ديزني» في مدينة أناهايم (جنوب لوس أنجليس)، وأعلنت خلاله عن أبرز إنتاجاتها الجديدة وبينها تتمة للشريط للتحريكي «إنسايد آوت»، وآخر روائي ستطرحه في مرور مئة عام على تأسيسها. وصفّق نحو ستة آلاف شخص وقوفاً للممثل البالغ الثمانين لدى تقديمه في مركز المؤتمرات بأناهايم في ولاية كاليفورنيا الإعلان الترويجي لهذا الجزء الجديد من أفلام إنديانا جونز الذي تؤدي دور البطولة فيه أيضاً فيبي والر-بريدج.

وقال جونز الذي بدا متأثراً جداً «أنا فخور جداً بالقول إن هذا (الفيلم) رائع». وأضاف مشيراً إلى فيبي والر-بريدج «وهذا أحد الأسباب». وما كان من الممثلة البريطانية إلا أن أجابته بقولها «إن اللحاق بهذا الرجل مرهق».

