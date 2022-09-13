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Top Movies

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

Barbarian فيلم «إثارة ورعب» للمخرج زاك كريجر، والنجوم مثل: بيل سكارسجارد وزاك كريجر وجورجينا كامبل. Brahmastra Part One: Shiva فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج آيان موخرجي. والنجوم مثل: رانيير كابور وعمليابهات وآميتاب باتشان. Bullet Train فيلم أكشن وكوميدي وإثارة، للمخرج دافيد ليتش. والنجوم مثل: براد بيت وباد باني وآرون جونس. : Top Gun Maverick فيلم أكشن ودراما، للمخرج جوزيف كوزينكسي. والنجوم مثل: توم كروز ومايلز تيلر وفال كيملر. Dc League OF Super -Pets فيلم مغامرات وأكشن ومغامرات. للمخرجين جارد سيترن وسام ليفين. والنجوم مثل: دوين جونسون وكيفن هارث وكيانو رنغز. The Invitation فيلم إثارة ورعب. للمخرج جيسيكا تومسون. والنجوم مثل: توماس دوهيرتي وناتالي إيمانويل وآلانابودن. Life Mark فيلم دراما. للمخرج كيفن بيبلس، والنجوم مثل: كيرك كاميرون وأليكس كندريك وجوسيتن ستيرنر. Beast فيلم مغامرات ودراما وإثارة، للمخرج بالتاسار كورماكور، والنجوم مثل: إدريس إلبا وشارلتو كوبلي وليه جيفريز. Minions: The Rise of Gru فيلم مغامرات وكوميدي ورسوم متحركة، للمخرج كايل بالدا، والنجوم مثل: ستيف كارل وراسل براند وجان كلود. Spider Man: No Way Home فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج جون واتس، والنجوم مثل: توم هولاند وزيندايا وبينديكت كيمبرباتش.


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