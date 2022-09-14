«مقعد دائم» .. مسعى عربي لإنهاء تعسف دول «الفيتو»

عربيات ودوليات

عندما تأسست الأمم المتحدة عام 1945، لم يوقع على ميثاقها سوى خمس دول عربية، فيما كانت بقية الدول خاضعة للاستعمار الغربي، بينما اليوم تغير الواقع كثيرا، وأصبح حصول العرب على مقعد دائم في مجلس الأمن مطلبا رسميا. يوجد حاليا 21 دولة عربية عضو في الأمم المتحدة، باستثناء فلسطين التي اعترفت بها الجمعية العام للأمم المتحدة «دولة غير عضو» في العام 2012. وبذلك تضاعف عدد الدول العربية في الأمم المتحدة أربع مرات منذ تأسيسها في 24 أكتوبر 1945، كما أن عدد الدول المُؤسسة للأمم المتحدة تضاعف بنفس النسبة تقريبا، وانتقل من 51 عضوا في 1945، إلى 193 دولة في 2022. وبعد قرابة 80 عاما من انتهاء الحرب العالمية الثانية، ما زالت نفس أسس الهيمنة بيد خمس دول (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين)، رغم أن الدول التي انهزمت في الحرب مثل ألمانيا واليابان تساهمان حاليا بنحو 28 بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة البالغة 40 مليار دولار، أي أنهما يأتيان مباشرة بعد الولايات المتحدة.

لكن الظلم واقع أكثر على الدول العربية والإسلامية والإفريقية وحتى أميركا اللاتينية التي لا تمتلك أي مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. ويحوز العرب حاليا مقعدا غير دائم يتم المداورة بين أعضائه بشكل غير رسمي، خاصة وأن موقعهم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجعلهم في قلب العالم القديم.

وفي 12 نوفمبر 2014، طالب مندوب الكويت في الأمم المتحدة، نيابة عن المجموعة العربية، بتمثيل «عربي دائم في مجلس الأمن»، وذلك خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بحثت التمثيل العادل في مجلس الأمن وقال السفير منصور العتيبي حينها إن «موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن معروف للجميع، وهو المطالبة بتمثيل عربي دائم، في أي توسيع مستقبلي في فئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن».

فليس من المقبول عربيا، أن تتحكم خمس دول دائمة العضوية متمتعة بحق النقض (الفيتو)، في مصير العالم خاصة في القضايا والأزمات العربية الكثيرة والمتعددة خلال العقود الثمانية الأخيرة.

كان العرب أكثر الشعوب ضحية للفيتو، الذي استخدمته الولايات المتحدة على سبيل المثال 43 مرة لصالح إسرائيل بين 1976 و2017، والذي وفرّ الحماية لتل أبيب ضد أي إدانة دولية للممارسات التي ترتكبها بحق الفلسطينيين. بالمقابل، استخدمت روسيا الفيتو عدة مرات في مجلس الأمن لمنع إدانة ممارسات النظام السوري بحق شعبه أو إرسال لجان تحقيق، أو فرض عقوبات عليه بعد استخدامه أسلحة كيماوية ضد مدنيين.

