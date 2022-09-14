السيسي في الدوحة لتحقيق الشراكة المثمرة

عربيات ودوليات

الدوحة – الوكالات: استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، أمس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي وصل الدوحة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا»،: إنّ زيارة السيسي «تؤسس لمرحلة جديدة ومحطّة هامة في مسار العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة».

وأضافت «تشهد العلاقات القطرية - المصرية حركة اتصالات وزيارات نشطة باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين»، معتبرة ان زيارة السيسي «تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها لمجيئها قبل انطلاق القمة العربية» في الجزائر في نوفمبر المقبل.

وتابعت أن العلاقات القطرية - المصرية تنطلق من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك، وأن كلا البلدين يشكلان بعدا وثقلا استراتيجيا مهما للبلد الآخر، وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة ووشائج متينة وأواصر صادقة تربط البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأردفت: إن دولة قطر حرصت خلال التاريخ الطويل للعلاقات مع مصر على أن تبنى هذه العلاقات على التقدير والاحترام المتبادل بالنظر، لما تمثله مصر من قيمة ومكانة مهمة استنادا إلى تاريخها الطويل.

وذكرت الوكالة أن العلاقات بين البلدين تنظم جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعمالية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والنقل الجوي والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي والتعاون الثقافي والأثري.

من جهته، أكد السفير القطري لدى مصر سالم مبارك آل شافي، أن زيارة الرئيس السيسي، «تأتي في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الأخوية، والتي تكلّلت بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمصر في يونيو الماضي، ومحادثات القمة التي أجراها مع الرئيس السيسي، والتي تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وكتب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، على صفحته الموثقة على «فيسبوك»:

«الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة».

وقال المتحدث المصري إن السيسي سيبحث مع أمير دولة قطر «أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي».

