29 عاماً على اتفاقية أوسلو.. الاستيطان ينهش السلام

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: بعد 29 عاما من إبرام اتفاقية أوسلو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لا تزال الاتفاقية وما أعقبها من اتفاقيات وملاحق مثار جدل إسرائيليا وفلسطينيا. وتشكل الضفة الغربية نحو 21% من مساحة فلسطين التاريخية، بنحو 5860 كيلومترا وقد وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليد على نحو مليون دونم، وعدّتها «أراضي دولة» لتكون لديها حرية التصرف فيها سواء ببناء مستوطنات أو لأغراض عسكرية علما بأن مساحة الأراضي المسجلة أنها «أراضي دولة» قبل احتلال الضفة عام 1967 بلغت نحو 527 ألف دونم.

ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة في 13 سبتمبر 1993 على التفاوض خلال 5 سنوات على مناقشة قضايا الحل النهائي وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئين والمياه، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وهي الملفات التي تجاهلتها لاحقا سلطات الاحتلال التي عمدت إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية لتوسيع مشروعها الاستيطاني. ووفقا لإحصاءات كتلة «السلام الآن»، فإن أعداد المستوطنين عند التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 لم تتجاوز 150 ألفا، قطنوا في 144 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة والقدس وقطاع غزة، غير أن هذه التجمعات الاستيطانية تضاعفت لتصل اليوم إلى أكثر من 550 تجمعا ويبلغ عدد المستوطنين بالضفة في الذكرى الـ29 لاتفاقية أوسلو نحو 700 ألف أما عددهم في القدس الشرقية فيصل إلى 300 ألف وذلك يشير إلى أن المشروع الاستيطاني توغل في الضفة وكان بمنزلة «أخطبوط» في القدس.ويمتد عمران المستوطنات على مساحة 600 ألف دونم، تشكل نحو 12% من مساحة الضفة الغربية يضاف إليها نحو مليوني دونم هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل غابات شاسعة لاتدخل في منطقة العمران والبناء وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة.

وشهد الاستيطان نموا تجاوز 240% مقارنة بما كان سائدا قبل توقيع اتفاق أوسلو ومن ثم قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، في حين استغلت إسرائيل فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية لتحريك مزيد من المخططات والمشاريع الاستيطانية في ظل الدعم الأميركي وغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن الأمر.

وغابت اتفاقية أوسلو عن السياسات والإستراتيجيات الإسرائيلية والخطاب الحزبي والسياسي الإسرائيلي المتعلق بحل الدولتين، وذلك مع فرض الوقائع بالسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية بالضفة عبر الاستيطان. وفي سياق الضم وفرض سيادة الاحتلال، أظهر تقرير مركز «بتسيلم» أن الحكومات الإسرائيلية تعمد، بضغط من معسكر اليمين، إلى فرض السيادة والسيطرة التامة في مناطق «سي» حيث يوجد نحو مليون و200 ألف دونم مصنفة أنها «أراضي دولة»، تشكل نحو 22% من مجمل أراضي الضفة الغربية.

