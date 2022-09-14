إسرائيل تزج «مسيرات الاغتيال المسلحة» بالضفة الغربية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: كشفت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتشغيل طائرات مسيرة ترافقه خلال اقتحامه محافظات الضفة الغربية على غرار ما يحصل في قطاع غزة. ونقل موقع «معا» الإخباري عن القناة العبرية «12» أنه «خلال الاقتحامات المستمرة لشمال الضفة وتحديدا جنين ونابلس، استخدم الجنود طائرات بدون طيار تحمل صواريخ فوق الجنود».

وأشار تقرير القناة إلى أن «هذه الطائرات لم تهاجم بعد لكنها تراقب وتصور من الجو كل تحركات المقاومين على الأرض وترسل إشارات للجيش» حيث يعتبر هذا الإجراء «تغييرا في طريقة استخدام الجيش الإسرائيلي لإطلاق النار في الضفة إذ تم تدريب الجنود على استخدامها إذا كانت هناك حاجة لتلك الطائرات في ظل قيود صارمة تتمثل بعدم إيذاء المدنيين». في غضون ذلك اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة فيما شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس تخللتها اشتباكات مسلحة. وأفاد نادي الأسير بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مناطق مختلفة بالضفة، كما اقتحمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية. وذكر نادي الأسير أنه تم اعتقال 15 فلسطينيا من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإنه خلال اعتقال شابين في نابلس وثالث في طولكرم، فتح فلسطينيون النار باتجاه الجنود الإسرائيليين لكن دون إصابات.

