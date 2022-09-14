لاجئون سوريون قضوا «جوعاً وعطشاً» وسط البحر

عربيات ودوليات

«لم يعرف أي منهم يوما واحدا من الأمان إنهم أبناء الحرب ومخيمات اللاجئين السوريين ممن لا أمل لهم بالعودة إلى خيمهم بعد مغادرتها. ومع طريق البلقان المكتظ بحرس مسلح بهراوات وكلاب مسعورة عند الحدود، يحاول كثيرون عبور البحر، وهكذا مات 7 لاجئين سوريين، هم 4 أطفال و3 نساء، جوعا وعطشا ومن حروق شديدة في قارب كان يعبر بهم المتوسط مع 19 آخرين، لذلك فالصدمة كبيرة من هلاكهم». هذه العبارات هي مقدمة تقرير نشرته صحيفة «Avvenire» المسيحية الإيطالية فيما دعت كيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا إلى «تعزيز الإنقاذ في البحر» ووصفت عبر تويتر هلاك السوريين بأنه «غير مقبول». وذكرت مصادر جثامين 6 اشخاص وصلت إلى ميناء بصقلية هم اربعة اطفال وجدّة وأم بينما يتلقى اخرون العلاج في صقلية «حيث الوضع الصحي لعدد كبير من الناجين شديد الخطورة»، وفقا لما ذكرت وكالات انباء محلية. كما كشفت عن وجود 250 آخرين في مياه مالطا الإقليمية تقطعت السبل بسفينة أبحرت بهم من لبنان قبل أسبوع، وذكرت جمعية Alarm Phone» غير الحكومية التي تدير خطا هاتفيا ساخنا للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات أن «الأطعمة والمياه نفدت قبل يومين» وأن من اتصل بها وأبلغها عن حالة السفينة ذكر أيضا أن طفلته «رضيعة بشهرها الثالث وماتت للتو من العطش».