ليلة حرب مباغتة بين أرمينيا وأذربيجان

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: قتل 49 جندياً أرمينياً على الأقل امس في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية مع أذربيجان منذ الحرب بين الدولتين الواقعتين في القوقاز في 2020، حسبما أعلنت يريفان التي شجبت ما وصفته بـ«عدوان» باكو.

وقال رئيس الوزراء الارمني نيكول باشينيان في خطاب أمام البرلمان في يريفان «لدينا 49 (جندياً) قُتلوا وللأسف ليس هذا العدد النهائي». في وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الارمنية ان حدة المواجهات امس على الحدود بين ارمينيا واذربيجان «تراجعت الى حد كبير» لكن الوضع «لا يزال شديد التوتر» رغم وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه موسكو.

ويأتي اندلاع أعمال العنف في الوقت الذي تنشغل فيه روسيا، الحَكَم التقليدي في المنطقة، بهجومها العسكري في أوكرانيا. وتواجهت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان المتنافستان في القوقاز، في حربين خلال العقود الثلاثة الماضية حول السيطرة على ناغورني قره باغ. واندلعت الحرب الأخيرة بين البلدين في العام 2020. ويعكس القتال الجديد الذي اندلع في الليل مدى تقلّب الوضع، بينما يُهدّد أيضاً بعرقلة عملية السلام التي تتوسط فيها أوروبا. واعترفت أذربيجان بوقوع «خسائر» من دون إعطاء عدد محدد.

واعلنت روسيا أنها تفاوضت على وقفٍ لإطلاق النار لوضع حدّ للاشتباكات الدامية التي اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نتوقّع أن يتم احترام الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه» معربة عن «قلقها البالغ بشأن التدهور الحاد في الوضع».

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الأرمينية إلى أن «المعارك» اندلعت في عدة نقاط حدودية، بينما تسعى قوات باكو إلى «التقدّم» داخل الأراضي الأرمينية. ورغم أنّ الاشتباكات بين البلدين تقع بانتظام منذ نهاية حرب 2020، على طول حدودهما المشتركة إلّا أنّ مواجهات امس تشكّل تصعيداً. ويتبادل البلدان الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذه التطورات. وتتهم أذربيجان أرمينيا بارتكاب «أعمال عدائية واسعة النطاق»، مشيرة إلى أن قذائف الهاون تسبّبت بـ «خسائر» في صفوفها. من جهتها، اتهمت أرمينيا أذربيجان ببدء الأعمال العدائية عبر «قصف مكثّف» لمواقعها في اتجاه مدن عدّة مثل غوريس وسوتك.

وأعربت الولايات المتحدة خلال الليل عن «قلقها البالغ»، داعية إلى وقف فوري للقتال من جهتها، دعت تركيا أرمينيا إلى «التوقف عن استفزازاتها ضدّ أذربيجان والتركيز على مفاوضات السلام».

كذلك، أعلن قصر الإليزيه أنّ «فرنسا ستعرض الوضع على مجلس الأمن الدولي الذي تتولى رئاسته حالياً» وذلك بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وباشينيان.

