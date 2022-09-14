قمة روسية- صينية اليوم لترسيخ تحدي الغرب

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: يسافر الزعيم الصيني شي جينبينغ خارج بلاده، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسيلتقي الزعيمان وجهاً لوجه في كازاخستان اليوم في وقت يواجه فيه كلا البلدين انتقادات دولية شديدة بسبب أوكرانيا وتايوان. كما يعتبر البلدان أكبر المعارضين العالميين للقوة الغربية، وقد سعى شي إلى ترسيخ نفسه باعتباره النظير القوي للرئيس الأميركي جو بايدن وقد صرح بأن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين ستحدد ما إذا كان العالم يتجه نحو الديموقراطية أو الاستبداد. وسعت الولايات المتحدة لثني الصين عن استخدام الغزو الروسي لأوكرانيا كذريعة لفعل الشيء نفسه في تايوان.

في غضون ذلك، أعلنت أوكرانيا عن نجاحات عسكرية جديدة مؤكدة أن قواتها وصلت إلى الحدود الروسية واستعادت ما يعادل سبعة أضعاف مساحة كييف في شهر واحد، فيما رد الجيش الروسي بقصف بعض المناطق التي أعيد احتلالها.

وكان الجيش الأوكراني أعلن أولاً عن هجوم مضاد في الجنوب قبل أن يحقق تقدما خاطفا في منطقة خاركيف (شمال شرق) خلال الأسبوع الماضي. وفي الشرق، قال الجيش الأوكراني إن «تحرير البلدات» مستمر في منطقتي خاركيف ودونيتسك وأكد أنه استعاد في منطقة خيرسون (جنوب) 500 كيلومتر مربع خلال أسبوعين في أول تقديرات بالأرقام لتقدمه في الجنوب.

وأكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي «منذ مطلع شهر سبتمبر حرّر جنودنا 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها»، مشددا على أنهم «مستمرون في التقّدم» ولم تكن كييف تتحدث الأحد عن أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع «تم تحريرها».

وفي مجمل الجبهة أعلن الجيش الأوكراني أنه «نجح في طرد العدو من أكثر من عشرين موقعًا» خلال 24 ساعة. واضاف أن «القوات الروسية تتخلى بسرعة عن مواقعها وتهرب». ومساء الإثنين نشر مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه إيرماك تسجيل فيديو يوضح فيه أن «اللواء المؤلل المنفصل الرابع عشر وصل إلى حدود منطقة خاركيف مع روسيا. هذه قرية تيرنوفا» الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من الحدود الروسية.

