«العدل» الأميركية تصادر هواتف مساعدي ترامب

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: صادرت وزارة العدل الاميركية هواتف اثنين من كبار مستشاري الرئيس السابق دونالد ترامب ومساعديه، وأصدرت نحو 40 مذكرة استدعاء في تصعيد كبير للتحقيق في جهوده لعدم الاعتراف بانتخابات 2020، حسب ما أفاد أشخاص مطلعون على التحقيق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية. ويمثل مصادرة الهواتف إلى جانب الجهود المتزايدة للحصول على معلومات من المحيطين بالرئيس ترامب بعد انتخابات 2020، بعضًا من أكثر الخطوات التي اتخذتها الوزارة حتى الآن جدية في تحقيقها الجنائي في الإجراءات التي أدت إلى هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول.