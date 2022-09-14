ريال مدريد يستضيف لايبزيغ

دوليه

يتحضر ريال مدريد حامل اللقب إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي لايبزيغ الألماني ضمن منافسات المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما تبرز اليوم أيضاً مواجهة مانشستر سيتي الانكليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني في المجموعة السابعة.

ويبلي ريال حسناً لغاية الآن على جميع الجبهات، إذ انتصر في جميع مبارياته في الموسم الجديد مع خمسة انتصارات في الدوري الإسباني وضعته على صدارة الترتيب، فضلا عن فوزه في المرحلة الأولى من البطولة القارية أمام سلتيك الاسكتلندي 3-0.

ويتواصل غياب قائد نادي العاصمة الإسبانية، النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن الفريق في لقاء اليوم، وهو ما يمنح الفرصة للبلجيكي إدين هازارد الذي من المتوقع أن يدفع به المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الهجوم بدلاً من المهاجم الفرنسي. وقدم هازارد عرضا مميزاً في لقاء الفريق أمام سلتيك حين حل بدلا من بنزيمة المصاب، حيث سجل الهدف الثالث وصنع الثاني، لكنه لم يقدم العرض المنتظر منه في لقاء الفريق أمام مايوركا في الدوري مطلع الأسبوع الحالي. ويبحث هازارد الذي تضع عليه الجماهير المدريدية الكثير من الآمال، عن إثبات نفسه هذا الموسم الذي يعد الفرصة الأخيرة للبلجيكي مع النادي الملكي بعد 3 مواسم متواضعة قضى معظمها غائبا عن الفريق بسبب الإصابة وتراجع المستوى.

في المقبل قدم لايبزيغ عرضا مخيبا في مباراته الأولى في المسابقة أمام شاختار الأوكراني بسقوطه على أرضه 1-4 وهو ما دفعه إلى اقالة مدربه الإيطالي دومينيك تيديسكو وتعيين الألماني ماركو روزه الذي بدأ بقوة مع الفريق بقيادته إلى الفوز على بوروسيا دورتموند 3-0 في الدوري. وأعلن لايبزيغ أن لاعب خط وسطه النمساوي الدولي كونراد لايمر، سيغيب عن الملاعب لأسابيع بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض لايمر، 25 عاما، الذي ارتبط اسمه بشكل كبير ببايرن ميونخ خلال سوق الانتقالات الماضية، للإصابة خلال المباراة أمام دورتموند.

وسيغيب لايمر عن صفوف لايبزيغ في مباراته المرتقبة أمام ريال مدريد، اليوم، وكذلك مباراته التالية في الدوري الألماني أمام بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت المقبل.

وفي المجموعة السابعة، يقود الهداف الفتاك النروجي إرلينغ هالاند مانشستر سيتي بطل إنكلترا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني. ونقل هالاند شهيته التهديفية من دورتموند إلى سيتي، فسجل له ثنائية خلال فوزه الكاسح برباعية نظيفة على أرض إشبيلية الإسباني، ينوي تكرارها عندما يواجه فريقه السابق دورتموند الذي حمل ألوانه بين 2020 و2022 وسجل له 86 هدفاً في 89 مباراة. وقال مدربه الإسباني الفذّ بيب غوارديولا «لديه حسّ خارق بالقرب من المرمى».

وسجّل ابن الثانية والعشرين القادم بستين مليون يورو هذا الصيف، 12 هدفاً للفريق المملوك إماراتياً في 8 مباريات، بينها 10 في 6 مباريات ضمن الدوري الإنكليزي.

وقال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل لصحيفة «سبورت بيلد»: «لحظة الانتقال كانت جيدة للطرفين، نعرف نوعية اللاعب الذي خسرناه ونعرف أيضاً انه سيصنع الفارق في مانشستر سيتي».

لكن غوارديولا الذي ضمّ أيضاً المدافع السويسري مانويل أكانجي من دورتموند، حذّر من تحميل هالاند المزيد من الأثقال «لن نفوز بدوري الأبطال إذا حمّلنا هالاند كل الأثقال على كتفيه»، في إشارة إلى سعي مستمر لإدارته الإماراتية منذ 2008 باحراز أول لقب في المسابقة المرموقة.

ويحتل سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنكليزي، بفارق نقطة عن أرسنال وبالتساوي مع توتنهام، فيما تراجع دورتموند إلى الخامس في ألمانيا بعد خسارته القاسية أخيراً ضد لايبزيغ، علماً انه استهل مشواره القاري بفوز ثلاثي على كوبنهاغن الدنماركي الذي يستقبل إشبيلية.

وفي المجموعة الأولى يستعد نابولي لمواجهة غلاسكو رينجرز، اليوم على ملعب إييروكس ستاديوم بإسكتلندا. وكانت مباراة رينجرز ونابولي، من المقرر أن تقام أمس، لكن الاتحاد الأوروبي «يويفا»، قرر تأجيلها لأسباب متعلقة بوفاة إليزابيث الثانية، ملكة إنكلترا، لتقام اليوم.

وفق موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن نادي نابولي طالب «يويفا» بتقديم موعد مباراته مع رينجرز لتقام في نفس موعد مباراة ميلان ودينامو زغرب. وأضاف أن نابولي استهدف بهذا الطلب الوصول إلى إيطاليا قبل صباح الخميس، مشيرا إلى أن يويفا رفض الطلب لأسباب متعلقة بحقوق البث التليفزيوني.

جدير بالذكر أن نابولي يريد الحصول على نفس عدد ساعات الراحة التي سيحصل عليها ميلان، قبل المواجهة المرتقبة بينهما الأحد المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، علما بأن الروسونيري يخوض مواجهة دينامو زغرب على ملعبه سان سيرو.

وتبرز اليوم أيضا مواجهات تشلسي الانكليزي مع سالزبورغ النمساوي، وميلان الإيطالي مع دينامو زغرب الكرواتي، ويوفنتوس الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي.

